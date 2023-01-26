МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Если умерший не оставил завещание, то по закону сначала к наследованию призываются наследники первой очереди: супруг умершего, его родители и дети. Но иногда к перечисленным лицам может добавиться один, а подчас и сразу несколько претендентов. Их поначалу не принимают в расчет, а зря: распределять наследственное имущество придется в итоге и между ними тоже, притом наравне со всеми остальными. Разумеется, если они докажут правомерность притязаний, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов. Юрист объяснила, как получить выплаты после смерти родственника

Речь идет о нетрудоспособных иждивенцах наследодателя. Статья 1148 Гражданского кодекса предусматривает, что они наследуют наряду с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.

"Например, у умершего остались двое детей. Безусловно, они — наследники первой очереди. Но нетрудоспособный иждивенец, сумевший доказать свой статус, будет наследовать наряду с ними. Соответственно, придется наследство распределять на троих", — разъясняет юрист.

Или, предположим, у усопшего не было никого из самых близких родственников. Зато имелась родня более далекая: дядя или тетя. По закону это наследники третьей очереди (статья 1144 ГК РФ). Значит, нетрудоспособный иждивенец наследодателя присоединится к ним.

Так кого же считать нетрудоспособным иждивенцем наследодателя? Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", под нетрудоспособными понимают лиц еще юных (несовершеннолетних) или же, напротив, достигших пенсионного возраста по старости. Сюда же относятся инвалиды любой из трех групп. Юрист раскрыл, как проверить правильность начисления пенсии

Даже если такой человек (инвалид или пенсионер по старости) где-то работает, все равно в наследственных делах он будет рассматриваться как нетрудоспособный, уточняет юрист.

Кроме того, так называемые "предпенсионеры" тоже в рамках наследственных отношений считаются нетрудоспособными.

Как подчеркивает Сухов, нетрудоспособность определяется формальными критериями. Поэтому доказать ее "весьма просто".

А вот с иждивением совсем не так.

"Для наследования на правах иждивенца нетрудоспособный должен в течение как минимум года находиться на полном содержании у наследодателя, а если не на полном, то оно должно служить постоянным и основным источником средств к существованию", — говорит Сухов.

И эти обстоятельства установить куда сложнее.

При этом родственные отношения — необязательное условие наследования.

Часто иждивенцем оказывается фактический супруг\супруга наследодателя, с которым тот жил без регистрации брака. Обычно это на уже человек преклонного возраста, то есть нетрудоспособен и потому под критерии из статьи 1148 ГК РФ подходит. Наследодатель может с нетрудоспособным иждивенцем и не проживать. Однако в большинстве случаев это не препятствие для признания права на наследство.

Если вы родственник наследодателю (даже самый дальний, как говорят, "седьмая вода на киселе"), то, в силу пункта 1 статьи 1148 ГК РФ, наследуете независимо от места проживания. Если же отсутствует даже отдаленное родство, то совместное проживание с умершим окажется обязательным условием наследования. Так предусмотрено пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ.

Наконец, важно, есть ли у неожиданного наследника свой доход. Нетрудоспособные люди обычно получают пенсию. Из статьи 1148 ГК РФ совсем не следует, что у иждивенца не может быть совсем ничего. Условие одно: чтобы средства к существованию, которые передавал ему наследодатель в последний год жизни, были основными и постоянными. Россиянам напомнили о "неочевидных" льготах от государства

Как подчеркивает адвокат, факт иждивения надо еще установить. Проще всего, когда размер собственных доходов иждивенца и помощи наследодателя задокументирован.

Но чаще передача денег не фиксируется (забота о родственнике или гражданском супруге иного и не предполагает). В таком случае размер помощи вкупе с ее регулярностью могут подтвердить свидетели.

"Их показания способны повлиять на исход дела решающим образом: позволят не остаться без причитающейся вам по закону части имущества заботившегося о вас человека", — заключил адвокат.