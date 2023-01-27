МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На пенсию, как и на любой другой вид дохода, можно обратить взыскание в рамках исполнительного производства — за долги по кредитам, алиментам, ЖКХ и т.д. Пенсионеры не являются в этом плане более привилегированной категорией, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Россиян предупредили об изменениях в нормах для ветеранов труда

Точно так же, как из любого другого вида дохода, судебные приставы могут списывать до 50% от пенсионных начислений в месяц, уточнила она. При этом в рамках исполнительного производства судебные приставы обязаны оставлять на счету прожиточный минимум. Это распространяется на пенсию, если она является единственным источником дохода.

С 2023 года федеральный прожиточный минимум для пенсионера составляет 12 363 рубля. Но, помимо федерального, существует еще и региональный, который устанавливается в зависимости от особенностей проживания на разных территориях. Он может быть больше федерального. Например, в Москве это 16 257 рублей, на Камчатке — 22 694 рубля, в Санкт-Петербурге — 12 981 рубль и т.д. Если это так, то в заявлении, которое вы будете подавать судебному приставу, надо указать именно региональный прожиточный минимум.

Это выгодно для должников с небольшой пенсией. Но для кредиторов плохо — получается, что они в некоторых ситуациях смогут взыскать лишь малые суммы. Поэтому во многих случаях получить кредит пенсионерам становится сложнее, заключила эксперт.