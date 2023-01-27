Юрист Гусятникова: судебные приставы могут списывать до 50 процентов от пенсии в месяц
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На пенсию, как и на любой другой вид дохода, можно обратить взыскание в рамках исполнительного производства — за долги по кредитам, алиментам, ЖКХ и т.д. Пенсионеры не являются в этом плане более привилегированной категорией, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Точно так же, как из любого другого вида дохода, судебные приставы могут списывать до 50% от пенсионных начислений в месяц, уточнила она. При этом в рамках исполнительного производства судебные приставы обязаны оставлять на счету прожиточный минимум. Это распространяется на пенсию, если она является единственным источником дохода.
С 2023 года федеральный прожиточный минимум для пенсионера составляет 12 363 рубля. Но, помимо федерального, существует еще и региональный, который устанавливается в зависимости от особенностей проживания на разных территориях. Он может быть больше федерального. Например, в Москве это 16 257 рублей, на Камчатке — 22 694 рубля, в Санкт-Петербурге — 12 981 рубль и т.д. Если это так, то в заявлении, которое вы будете подавать судебному приставу, надо указать именно региональный прожиточный минимум.
Это выгодно для должников с небольшой пенсией. Но для кредиторов плохо — получается, что они в некоторых ситуациях смогут взыскать лишь малые суммы. Поэтому во многих случаях получить кредит пенсионерам становится сложнее, заключила эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20230127/839601329.html