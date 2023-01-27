МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Соблюдать питьевой режим очень важно, ведь от него зависит работа кишечника, почек, кожи и многих других систем и органов. При этом многое зависит от правильно выбранного питьевого режима. Но утверждение, что в день всем нужно пить 1,5 — два литра воды, очень спорно, рассказывает агентству "Прайм" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова. Диетолог предупредила, кому опасно есть мандарины

Раньше врачи давали рекомендации, сколько нужно пить воды на килограмм веса. Сейчас, по словам врача, эти рекомендации остались только для особых случаев, когда дело касается, например, гипертонии или заболевания почек.

"В качестве общей рекомендации для определения объема ежедневного потребления воды подходит такой тест, как контроль за цветом мочи. Если моча прозрачная и светлая, то выбранный питьевой режим является оптимальным. Есть даже шкалы цвета мочи по которым человек может самостоятельно ориентироваться и определять свой водный баланс", — говорит эксперт.

Если человек пьет много, то стоит насторожиться. Можно заподозрить такие заболевания как, например, сахарный диабет, заболевания почек. Если человек постоянно испытывает жажду, ощущает сухость во рту, Серебренникова рекомендует обратиться к врачу.

Утверждение, что теплую воду пить лучше, чем холодную — тоже не более чем миф. Однозначных рекомендаций на этот счет нет, но лучше пить воду комнатной температуры. "Не нужно бояться холодной воды, если на это нет противопоказаний. Это даже можно рассматривать как закаливающую процедуру", — поясняет специалист. Названы продукты, от которых падает давление

В вопросе "сколько можно пить минералки" тоже не все однозначно. Минеральные столовые воды можно пить в течение дня без ограничений. Если человек привык пить именно минеральную воду, то можно ее использовать как столовую воду и пить за обедом и ужином, между приемами пищи.

А вот лечебную минеральную воду лучше принимать по рекомендации врача. В такой воде могут быть превышены некоторые микроэлементы.

Многие считают, что водопроводную воду можно пить прямо из крана, но это не так. Она не может быть рекомендована к применению без дополнительной очистки или фильтрации и последующей минерализации. В водопроводной воде многих регионов может быть превышение показателей по железу и кальцию.

"Лучше использовать качественные фильтры с последующей минерализацией или перейти на покупную воду, прошедшую очистку и минерализацию", — считает врач общей практики.