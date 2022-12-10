МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В морозную погоду не каждый чувствует себя комфортно. Однако есть несколько эффективных способов привыкнуть к холоду. Об этом рассказывает агентству "Прайм" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По ее словам, закаливание позволяет лучше переносить холода и благодаря укреплению организма, успешнее сопротивляться внешней вирусной нагрузке.

Самый эффективный способ закаливания — в медицинских условиях. Это криотерапия в криокапсуле. Она повышает уровень защитных сил организма за счет кратковременного взаимодействия с экстремальным холодом и укрепляет иммунитет. Врач рекомендует пройти десять сеансов в режиме через день. Медицинский эффект при таком режиме равен двум годам закаливания традиционным способом.

Лучше переносить холод помогают жиры в рационе. Животный жир в целом необходим человеку для выработки энергии.

"Если человек здоров и митохондрии — электрические аккумуляторы клетки в организме работают хорошо, то любой жир, поступающий с едой будет перерабатываться и обеспечивать выработку максимального количества энергии и нормальный термогенез. Человек в рационе которого достаточно жиров, будет легче адаптироваться к холодовым нагрузкам", — поясняет эксперт.

Ольга Шуппо также отмечает, что здоровая щитовидная железа во многом определяет восприимчивость человека к холоду.

При патологии щитовидной железы — гипотиреозе или скрытой гипофункции щитовидной железы "человек испытывает мерзлявость и жалуется на холод". Это сигнализирует о недостаточной выработке гормонов щитовидной железы, указала специалист.

Провоцируют проблемы с щитовидной железой недосыпание и хронический стресс, они "бьют" по надпочечникам, которые должны вырабатывать адреналин, кортизол, кортикостерон.

"Когда надпочечники "устают" на фоне длительного стресса, нормальные гормоны не вырабатываются, а щитовидная железа имеет тесную связь с надпочечниками и первой начинает сбоить. В этом случае адаптация к холоду будет нарушена", — предупреждает медик.