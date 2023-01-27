МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Как ожидается, с 1 февраля лишь 10% польского импорта нефти будет приходиться на Россию. "Прайм" задался вопросом, на что рассчитывают лидеры Польши, отказываясь от российского "черного золота", зависимость от которого еще недавно была, без преувеличения, критичной, и что страна получит взамен.

ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Доля российской нефти в общем импорте "черного золота" в Польшу должна сократиться с 30% до 10% по истечении этого месяца, судя по сообщениям в СМИ. А к концу 2023 года Польша, принимающая активнейшее участие в политике ограничений для энергоресурсов из России, которую проводят США и их союзники, намерена полностью исключить нефть российского происхождения из своего "портфеля". На бирже США поставили "крест": деньги инвесторов попали под угрозу

Так, исполнительный директор польского энергетического концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек в декабре прошлого года, как сообщала, например, польская газета Prawna, заверил, что после истечения долгосрочного контракта с "Роснефтью" в январе 2023 года ни его продление, ни заключение нового соглашения не планируется. "Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт, срок действия которого истекает в январе 2023 года", — заявил он. А исполнительный директор Гжегош Маркиевич PKN Orlen, отвечающий за трейдинг, уточнил в начале января в интервью Reuters, что "с февраля только около 10% всей нефти, перерабатываемой предприятиями группы [компаний PKN Orlen], будет поступать из России".

Следует пояснить, что объемы, которые польский концерн должен получать из России после 31 января, будет обеспечивать действующий контракт с "Татнефтью". Именно эти обязательства и должны обеспечить PKN Orlen 10% в структуре импорта нефти.

Декларации польской стороны на эту тему могут вызвать впечатление, что отказ от российской нефти продиктован исключительно позицией в рамках внешнеполитического противостояния с Россией. Однако есть и юридические основания.

"Польша не имела права продлевать контракт [с "Роснефтью"], так как не получала исключения из эмбарго на импорт российской нефти, прописанное в шестом пакете санкций, — замечает в этой связи заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Более того, покупать российскую нефть после 5 декабря Польша тоже не имела права. Но к ее счастью она обладает заметными портовыми мощностями, способными помочь в замещении российских объемов".

ЗАЛОЖНИКИ ЭМБАРГО

Польша и Германия до недавних пор получали российскую нефть преимущественно по северной ветке нефтепровода "Дружба" — крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов, построенной еще в 1960-е годы, в эпоху активной экономической интеграции стран социалистического блока под эгидой СССР. В дальнейшем пропускная способность системы была удвоена. Лучше нефти и золота: на чем можно заработать в 2023 году

С момента начала эксплуатации прокачка по этой системе осуществлялась почти бесперебойно, исключая отдельные форс-мажорные ситуации.

В период с 2000 по 2020 годы российская нефть, если судить по данным Международного энергетического агентства (МЭА), играла ключевую роль в польском импорте "черного золота". С 2016 года эта доля стала постепенно сокращаться. В первую очередь — за счет увеличения доли Саудовской Аравии. Но и в 2020-м, когда саудовские поставки выросли до 84 тысяч баррелей в сутки, вклад России все еще превышал две трети в структуре импорта в Польшу, а поставки в абсолютном значении составляли почти 3,6 млн баррелей в сутки.

Теперь же и Польше, и Германии, которая также оказалась заложницей нефтяного эмбарго, для получения необходимых объемов "черного золота" предстоит использовать исключительно альтернативные каналы поставок, включающие существенную морскую составляющую.

НЕОДНОЗНАЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Заместить объемы из России, по словам главы PKN Orlen, Польше уже удалось, договорившись об альтернативных поставках из США, Норвегии и стран Персидского залива. Но и тут не все однозначно.

В связи с введением пулом западных стран ограничений на поставки ряда сырьевых товаров из России и значительных в настоящее время дисконтах для российских объемов цены на эти товары в мире в целом снизились, замечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Дополнительным фактором, способным затормозить удорожание, может оказаться развитие рецессии в остальном мире, кроме Китая, допускает она. Да и темпы роста китайской экономики могут оказаться значительно меньше, чем раньше. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

Соответственно, пока вышеупомянутые факторы оказывают давление на конъюнктуру мирового рынка нефти, переход Польши на источники нефти, альтернативные российским, может не привести к заметному росту издержек для экономики страны. Но неясно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем: процесс перестроения глобальных логистических цепочек еще не завершен.

А с 1 февраля вступит в силу запрет президента России Владимира Путина поставлять нефть в рамках механизма предельной цены для российских объемов, введенного Евросоюзом и странами "большой семерки". К слову, сейчас ценовой "потолок" находится на уровне 60 долларов за баррель, но в марте он может быть пересмотрен. Однако воспользоваться его преимуществами Польше уже не удастся.

"Теоретически через "Дружбу" можно прокачать некоторое количество подходящей нефти из Казахстана", — отмечает Фролов. И надо сказать, что такой вариант был бы выгоден конечным покупателям. Но перспективы такой схемы пока явно туманны.

Таким образом, возможностей получения дешевой российской нефти у Польши становится гораздо меньше, чем этого хотели бы топ-менеджеры PKN Orlen и польские политики. Насколько тяжелым бременем для экономики страны это станет, покажет время.