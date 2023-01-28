МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Большинству людей не стоит пить более 3 чашек кофе в день. Точное количество зависит от скорости метаболизма кофеина, которая во многом определена генетикой. Об этом рассказал агентству "Прайм" Александр Резник, врач-генетик клиник "Атлас". Россиянам объяснили, как лучше хранить начатую бутылку игристого вина

Для взрослого человека безопасно употреблять не более 400 мг кофеина в день.

В среднем, это две-три чашки, зависит, конечно, от вида и качества кофе. Так, всего сто миллилитров качественного эспрессо содержит 210 мг кофеина, однако в таком же объеме растворимого кофе кофеина в семь раз меньше (30 г), объяснил Резник.

"При этом важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кофестол и кахвеол, которые повышают уровень «плохого» холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фильтрованный кофе при соблюдении нормы для организма полезен", — предупредил врач.

По его словам, кофеин является сильным стимулятором, и для большинства людей условная четвертая чашка кофе будет лишней.

Врач напомнил, что кофеин тонизирует за счет использования резервных ресурсов организма, что может вместо бодрящего эффекта привести к еще большему утомлению. Врач объяснила, кому нельзя пить кофе

По словам генетика, при выборе своей дневной нормы важно учитывать и индивидуальные особенности. «Из-за генетических особенностей мы по-разному реагируем на кофеин. У некоторых людей его метаболизм высок, то есть организм благодаря определенным вариантам генов быстро перерабатывает это вещество. Люди с такими вариантами генов могут позволить себе 500-600 мг кофеина в день без каких-либо последствий», — рассказал Резник.

При медленном метаболизме можно упротреблять только 50 мг кофеина в сутки, иначе может появиться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность.

"Чтобы выяснить, к какому типу вы относитесь, можно внимательно понаблюдать за своей реакцией на разное количество кофе или сделать генетический тест", — отметил врач.

При подсчете количества кофеина стоит учитывать чай, какао, шоколад из какао-бобов. Они также содержат кофеин.