МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индексацию зарплаты в текущем году, как обычно, обязаны провести компании, в которых зарплаты у сотрудников ниже нового уровня МРОТ. С 1 января он установлен в размере 16 242 рубля. В основном это касается бюджетных учреждений и государственного сектора, в частных компаниях все обстоит по-разному, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

"В первом случае индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с ТК. В случае коммерческого сектора ситуация несколько сложнее и здесь практически все зависит от собственников и руководителей предприятия", — пояснил он.

МРОТ — это самая теоретически нижняя граница компенсации. Зарплаты выше этого уровня также могут индексировать с учетом инфляции или индекса цен — в зависимости от прописанных в локальных документах условий. Такой подход будет реализован в госсекторе и в коммерческом секторе. В коммерческом секторе у руководителя компании и подразделений большая свобода действий.

Как правило, МРОТ в этих случаях выступает лишь нижней границей. В целом индексация производится на процент, который должен быть не ниже инфляции. Ближайшие ожидаемые актуализации оценки уровня инфляции — это начало февраля текущего года. В расчет индексации зарплаты принимается помимо упомянутой инфляции и МРОТ еще и индекс потребительских цен. Названы выплаты, которые должны платить работодатели помимо зарплаты

Однако работодатель в частном секторе может решать самостоятельно на какие параметры и в какой пропорции опираться. С точки зрения нормативного регулирования в договорах с работниками и локальных актах предприятия должны быть указаны сведения об индексации. Если этого нет, то может быть применен штраф и исправление обойдется работодателю в плюс 1/150 ставки рефинансирования за каждый день неустановленной индексации.

Виды индексации можно разделять на индексацию оклада и индексацию премии. Штрафы для физических (должностных) лиц за отсутствие индексаций 1-5 тысяч рублей, для юридических лиц 30-50 тысяч рублей. Требования к индексации для коммерческих структур могут быть снижены в результате убытков компании, заключил Гиринский.