МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сотрудники одного сетевого магазина косметики и парфюмерии на севере Москвы твердо знают: в день зарплаты каждая вторая сотрудница страховой компании, офис которой расположен неподалеку, придет за покупками и оставит солидную сумму. Это происходит каждый месяц на протяжении нескольких лет. При этом, оплачивая новые флакончики на кассе, девушки сетуют, что не знают, как будут тянуть до следующей зарплаты. О том, как перестать тратить деньги на всякую ерунду, агентство "Прайм" спросило у эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Марии Соловиченко. Инвесторов предупредили о восьми ошибках, которые возможны в этом году

Сложности в обращении с деньгами вырастают из привычек нашего мышления, отметила специалист. Наш мозг склонен выбирать самые простые пути в решении проблем.

Первая такая привычка-помеха — обесценивание будущей выгоды.

"Люди хотят получить выгоду и удовольствие немедленно. Это лучше, чем дожидаться большей прибыли, но какое-то время спустя. Чтобы контролировать себя, надо приложить усилия, а получить немедленную выгоду проще и приятней", — отметила она.

На нашем желании поймать момент счастья и работают маркетологи, умело манипулируя. Музыка, запахи еды, ароматы в торговых залах, ценники со скидкой в магазинах, бесплатные пробники духов, купоны на скидки — все это блокирует дисциплину и включает в мозгу центры удовольствия и желание обладать вещами вокруг.

Соловиченко советует перестать ходить в супермаркеты за развлечениями: не самый интеллектуальный способ провести время, но наверняка один из самых затратных.

Вторая привычка, которая отвлекает нас от рациональных целей — желание повторять за другими. "Мы часто оглядываемся на знакомых, коллег и просто случайных прохожих. Покупаем то, что советуют популярные блогеры, хотя это нам не подходит. Принимаем решения по рекомендации знакомых, чтобы быть "не хуже", смотрим в тележки с товарами случайных людей в магазинах — вдруг там что-то нам тоже нужное", — поясняет эксперт и советует "взять паузу" на 5 минут: через это время вам станет ясно, нужна ли эта покупка на самом деле.

"Нет ничего плохого, в том, чтобы купить такой же тортик, который был в тележке у другого покупателя. Важно отличить свои истинные желания и потребности от давления ситуации, знакомых, а приятные покупки — от импульсивных трат", — добавила специалист.

Третья вредная привычка: новое лучше старого. Бесконечный апгрейд заставляет тратить лишнее, заменяя хороший функциональный телефон только из-за того, что вышел новый.

"Подумайте, какую реальную выгоду покупка может вам принести. Переведите аргументы из эмоциональных — "крутой айфон" в функциональные — "возможности камеры", "емкость аккумулятора" и тд. Стоит ли новинка своих денег? Не забывайте, что покупка дорогого всегда влечет за собой дополнительные траты — новый дорогой айфон потребует новый чехол, а дорогое платье для очередного корпоратива — новых туфель или дополнительных аксессуаров", — советует эксперт. Названы вредные привычки, которые "убивают" ваш ноутбук

Важный аспект в стремлениях к новому — поддержка своей самооценки. Если только с помощью дорогих новинок вы чувствуете себя важным и значительным, то задумайтесь — может быть, вам не хватает внутренней уверенности в себе, которую вы пытаетесь "добрать" с помощью материальных ценностей, добавила представитель НИФИ.

Четвертая привычка это стремление к немедленным удовольствиям.

"Парадокс: утешение в стрессе из-за финансовых неурядиц и снижения финансового благополучия мы склонны искать в новых не нужных тратах. Больше всего мы склонны к покупать какую-то соблазнительную ерунду, в тревожном состоянии", — добавила собеседница агентства.

Она советует поискать методы самоуспокоения, чтобы в стрессовых ситуациях не бежать в магазин. "Например, занятия спортом, хобби, общение с теми, кто вам важен и интересен также способствуют активизации дофаминовой зоны в головном мозге и снятию стресса", — подытожила специалист.