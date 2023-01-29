МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами. Ретейлер "Магнит" запустил технологию, блокирующую такие товары на кассе. Она будет проверять сроки годности промаркированных товаров, что позволит блокировать просрочку на этапе сканирования. Агентство "Прайм" попросило экспертов поделиться своим соображения, как такая технология может работать и есть ли у ритейла способы ее обойти. Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

ПОЙМАТЬ "ПРОСРОЧКУ"

Автоматическая блокировка просроченных товаров на кассе — нормальный шаг, но он вряд ли позволит существенно изменить ситуацию с просрочкой, считает экономист Егор Клопенко. Для того, чтобы товар был заблокирован, он должен быть соответствующим образом промаркирован самим магазином. Но ведь магазин может и перемаркировать товары. Так что этот способ подходит для борьбы только с просрочкой, которая залежалась в зале и из-за халатности сотрудников не была убрана.

Важно не путать просроченный и испорченный товар — это разные вещи. В последнем случае часто бывает, что порча произошла по вине магазина — из-за ненадлежащего хранения. Вот такой товар, возможно, кто-то и захочет продать, так как в этом случае финансовые риски лежат в большей степени на магазине, а не на поставщике, который может просто не принять назад такую продукцию.

В идеале система должна работать так, чтобы выявлять не просроченный товар, а товар на поздних сроках годности. Такой товар можно изымать из продажи, но не списывать, а раздавать нуждающимся. Эта практика распространена во многих странах и сейчас это может быть очень важным. Важно думать о людях и о том, как использовать ситуацию для их выгоды, отметил эксперт.

РЕГИОНЫ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

На самом деле, проблема просроченных товаров касается поставщиков, а не торговых сетей. Крупные сети просто возвращают такой товар и не несут никаких убытков. Для них важнее вопрос имиджа — когда из-за просроченного товара они могут лишиться покупателей. Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки"

Заинтересованность в продаже просрочки чаще возникает у небольших магазинов, которые выкупают товары авансом и, соответственно, несут убытки, если их не удалось продать до истечения сроков годности.

Острота проблемы выше в небольших региональных магазинах, считает заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов. "Если "просрочка" продается по той причине, что в магазине не изъяли ее вовремя с полки, это просчет или явное нарушение конкретной администрации", — напомнил эксперт. Такое часто встречается, но, преимущественно, в небольших городах и поселках.

ПЕРЕКЛЕИТЬ ЯРЛЫКИ

По его словам, практика недобросовестных продавцов переклеивать этикетки, менять упаковку, проводить пересортицу у скоропортящихся продуктов питания, известна давно. Чаще речь идет молочных продуктах, салатах, мясных полуфабрикатах и т.д. Однако дело это трудоемкое, хлопотное и в "промышленных масштабах" трудно реализуемое.

Конечно, многое зависит от команды, которая управляет тем или иным магазином и эффективности ее контроля со стороны головной структуры.

Основной способ манипуляций ретейлеров со сроками годности — это переупаковка товара. Например, из кускового сыра могут сделать силами магазина нарезку, также это могут сделать и с колбасными изделиями", — пояснила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Причем переупаковывать, по ее словам, могут несколько раз, счищая слой плесени, если таковой появился и обрезая загрубевшие участки продукта. При этом магазины "играют" с этикеткой при переупаковке: не печатают срок годности (якобы ошибка печати), могут закрыть его акцизной наклейкой, а дату изготовления продукта меняют на дату упаковки.

КАК КУПИТЬ СВЕЖЕЕ

Эксперт советует: чтобы исключить или хотя бы уменьшить вероятность покупки просроченного продукта, нужно обращать внимание на упаковку, срок годности, в приоритете покупать продукцию в заводской упаковке, так как наряду с возможными манипуляциями со сроками годности при обработке товара силами магазина могут быть нарушены санитарные требования.

"При отсутствии информации на упаковке можно потребовать у представителей ритейлера аннотацию изготовителя (её хранит магазин и обязан предоставлять покупателям согласно Закону о защите прав потребителей) либо копию сведений с упаковки изготовителя", — уточнила Казанцева. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

При покупке продуктов, приготовленных силами магазина, можно потребовать бракеражный журнал — документ, в котором повар фиксирует, что и когда было изготовлено. Если его отказываются вам показать, следует жаловаться в Роспотребнадзор и общественные организации по защите прав потребителей на местах. По данным сигналам будет организована проверка.

Таким образом, несмотря на внедрение крупными ретейлерами новых технологий отслеживания просроченных продуктов на полках, эта задача в основном остается в ведении самих потребителей. То есть, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих", а новации помогают в этом лишь отчасти. Тем более, недобросовестный продавец при желании сможет найти способ их обойти.