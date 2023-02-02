МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Работа с сообщениями в мессенджере не всегда комфортна, но многие из нас уже не могут обойтись без ежедневной переписки. Этот процесс можно сделать приятнее и удобнее с помощью пяти неочевидных функций, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Раскрыто превосходство Telegram над WhatsApp

Во-первых, в Telegram можно просматривать полученные сообщения так, чтобы собеседник об этом не узнал. Это относительно новая функция предпросмотра сообщения в мессенджере.

"Для этого в обновленной версии приложения Telegram на главном экране необходимо удерживать интересующий вас диалог и в появившемся втором экране прочитать новые сообщения, а также долистать до любого места в вашей переписке. При этом сообщение будет оставаться непрочитанным", — отметил эксперт.

Также он напомнил о том, что в 2020 году в мессенджере появилась функция, про которую знают далеко не все сегодняшние пользователи — сортировка чатов по папкам. Чтобы создать папку, необходимо удерживать иконку Чаты, соответствующий функционал появится "далее". Названия папкам можно присваивать любые и их количество не ограничено. "Мессенджер обладает высоким уровнем информационной насыщенности, поэтому сортировка чатов и каналов — это крайне полезная функция. Особенно учитывая, что Россия занимает первое место среди стран СНГ по количеству созданных пользователями чатов и каналов в Telegram — более 516 тысяч каналов и свыше 47 тысяч чатов", — перечисляет собеседник агентства.

Для тех, кто боится отправить сообщение поздно вечером или слишком рано утром, в Telegram есть возможность ставить на отправку на запланированное время или без звука. Перед отправкой сообщения можно нажать стрелку отправки и выбрать отправить ли сообщение "без звука" даже если у вашего собеседника настроены уведомления. Также можно нажать "отправить позже" и выбрать дату/время.

"Опция крайне удобная, так как позволяет запланировать отправку сообщения к любому периоду времени, чтобы не отвлекать собеседника ночью или не забыть отправить важное сообщение в начале рабочего дня". — добавил Арбузов.

Еще одной скрытой функцией в мессенджере является встроенный перевод сообщений на другой язык. Включить видимость этой опции можно в настройках в разделе "Язык", там же можно выбрать язык, который не нужно переводить, например, русский. Раскрыто, кому грозит потеря контроля над гаджетом из-за "мины" в Telegram

Пятая интересная функция Telegram, о которой мало кто знает — копирование текста на картинках и его использование в сообщениях.

"Для этого необходимо открыть присланную картинку в диалоге или избранном, нажать на иконку в правом верхнем углу. Текст, который система распознает и подсветит, можно скопировать и вставить в необходимое место", — подытожил перечисление специалист.