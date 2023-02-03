МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Власти Польши не только активно продвигают антироссийскую повестку во многих аспектах, включая сферу поставок энергоносителей, но и планируют развивать в стране ядерную энергетику, которой пока нет. "Прайм" заинтересовался, насколько реалистична эта цель без использования российских технологий. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

АМБИЦИИ

Про амбициозный план властей Польши установить в стране к 2038 году 76 малых модульных ядерных реакторов (ММР) рассказал гендиректор энергетической компании PKN Orlen Даниэль Обайтек на пресс-конференции в канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Топ-менеджер уточнил, что считает вполне реальной постройку первого ММР уже в 2028 году. А инвестиции в энергетику, которые он оценил в десятки миллиардов евро, станут, по его словам, крупнейшими в Европе. Публикацию сведений о точном расположении будущих реакторов Обайтек пообещал уже в первой половине текущего года.

Следует заметить: в энергобалансе Польши, несмотря на все усилия властей, свыше 70% все еще приходится на угольную выработку. И принятая в феврале 2021 года энергетическая стратегия страны предусматривала, что доля угля в производстве электроэнергии в 2030 году должна уменьшиться до 56%, а в 2040 году — составить не более 28%. Но это лишь при условии сравнительно небольшого удорожания квот на выбросы. В случае резкого повышения цен Варшава выразила готовность сократить эти показатели до 37% и 11% соответственно.

Амбициозные цели потребовали идей относительно эффективных способов замещения угольной генерации.

Именно на этом фоне стала поступать информация о растущих амбициях неядерной Польши в атомной энергетике. Еще в правительственной программе 2020 года провозглашалось, что в Польше планируется построить две крупные атомные электростанции с шестью реакторами к 2043 году. После первого реактора мощностью 1-1,5 гигаватт каждые два-три года планировалось устанавливать дополнительные атомные мощности по 6-9 гигаватт. Также было заявлено о планах строительства третьей атомной электростанции вне рамок правительственной программы — за счет частных инвестиций. Россия снова растоптала газовые планы Польши

Стратегия 2021 года предусматривала, что первый в стране реактор будет построен уже в 2033 году. В начале ноября прошлого года польский премьер подтвердил эту дату. Было объявлено о подписании соответствующей сделки с профильной американской компанией Westinghouse на сумму 20 млрд долларов. За несколько дней до этого местные генерирующие компании ZE PAK и PGE подписали декларацию о намерениях с южнокорейской Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) о строительстве еще одной атомной электростанции. Заявлялось также об интересе со стороны французской EDF.

А в декабре было анонсировано строительство нескольких микро- и малых модульных ядерных реакторов, активные переговоры о котором, как заверил глава польского кабмина, помимо PKN Orlen, ведет с иностранными партнерами госкомпания KGHM.

РЕАЛЬНОСТЬ

Как заметила в конце декабря Financial Times, попытки Польши обзавестись собственной атомной энергетикой оказывались тщетными на протяжении десятилетий. И в преддверии парламентских выборов, намеченных на осень 2023 года, местные защитники окружающей среды раскритиковали стремление властей к ядерной энергетике, приравняв его к пиар-кампании. "Ядерная программа Польши имеет долгую историю срыва сроков", — заявил в интервью британской газете программный директор Greenpeace Poland Павел Шипульски, который утверждал, что план правительства просто направлен на то, чтобы показать, что "они способны контролировать энергетический кризис".

По данным Польского экономического института, в зависимости от того, сколько реакторов будет построено, атомная энергетика должна обеспечить 25-40% производства электроэнергии в Польше через 20 лет.

"Этот проект одно время интересовал даже "Росатом", — отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Но по понятным причинам вряд ли он примет участие в этом проекте. Даже если предложит лучшие технологии за лучшие деньги, нет, это будет неинтересно [польской стороне по сугубо политическим мотивам]". Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

Эксперт считает, малые реакторы — перспективное решение для Польши. "Они не требуют крупных потребителей, крупной промышленности, — говорит специалист. — Они рассчитаны на относительно небольших потребителей — в сравнении с большой атомной генерацией — и, соответственно, вопрос с маневренными мощностями не встает так остро, как он вставал бы, если бы Польша строила крупную атомную электростанцию".

Но нынешние польские власти не ищут легких путей, утверждает Фролов.

"Проблема в том, что они подписывают сейчас соглашения с теми, у кого пока нет предприятий, работающих по этой технологии", — утверждает эксперт.

Но для чего же это делается?

"Сейчас все эти соглашения нужны лишь для того, чтобы потом прийти, показать инвесторам: "Смотрите, как много у нас соглашений! Как здорово, если вы дадите нам денег, и мы вам сделаем эти малые реакторы! То есть вероятность, что этот проект будет воплощен в жизнь в обозримые сроки, невелика, я бы так сказал".

С другой стороны, сама технология малых атомных реакторов имеет конкретное воплощение, отмечает Фролов. В Российской Федерации есть такой реактор.

"Нечто подобное установлено на плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", — говорит специалист. — При этом сама по себе идея малых АЭС — это некий мировой тренд в атомной отрасли. Так что ничего удивительного в том, что поляков заинтересовало это направление, нет. Нелогично то, что они идут к тем, у кого нет соответствующих разработок. С другой стороны, от них же денег никто не требует, наверное, за эти соглашения. Поэтому могут подписать. Другое дело, что нас это несильно должно волновать, по той банальной причине, что как бы не развернулись дела в Польше, в любом случае, без восстановления наших взаимоотношений тут прямого влияния и быть не может".