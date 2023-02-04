МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Многие любят потратить последние деньги на ерунду, а затем занимать до зарплаты. Почему так происходит и как перестать это делать, агентство "Прайм" выяснило у директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерины Сушко. Названы профессии, в которых в 2023 году случится гонка зарплат

Первым делом, нужно ввести на пару месяцев учет затрат и доходов, советует она. "Многим не хватает терпения и желания делать это регулярно, но вы можете выбрать один-два месяца (желательно месяц, на который не выпадают отпуска или новогодние праздники) и методично фиксировать за этот период все траты свои и своей семьи", — отметила она.

В конце месяца станет понятно, куда уходят деньги, есть ли переплаты по каким-то направлениям; можно оценить, какая часть бюджета самая затратная и можно ли ее оптимизировать, а также начать планировать дальнейшие месяцы и найти возможности для сбережения.

"Часто ведение бюджета приносит открытия: оказывается, на проценты по микрокредиту уходит до десяти процентов дохода в месяц (хотя ежедневный платеж не так уж и велик), а дорогая кофеварка уже давно бы окупилась за счет экономии на привычном кофе на вынос и так далее", — добавила собеседница агентства. Финансист раскрыл, что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи

Еще один ее совет — проанализировать, действительно ли покупка более премиальных марок разных групп товаров является оправданной. Зачастую вода по цене 30 рублей за бутылку и по 300 практически ничем не отличается. "Самый простой совет — быть практичнее и не привыкать к дорогим брендам. Это может прозвучать банально, но все мы — жертвы своих собственных (иногда вредных) привычек. Одним людям просто сложно подобрать для себя подходящие лекала, другие не любят шопинг, третьим просто нравится конкретный стиль, причин может быть множество, а результат один — люди привыкают к конкретным маркам", — рассуждает эксперт.

"Ведь всегда проще зайти в конкретный магазин, зная, что именно там ты точно найдешь то, что будет очень модно / очень качественно / точно по фигуре / не как у других. Некоторые люди настолько стали заложниками своих привычек, что даже сейчас, когда ряд брендов ушли с российского рынка, они не пытаются найти аналоги, а упорно ищут "обходные" пути получения желаемого. С точки зрения финансовой грамотности это совершенно неразумно", — рассуждает Сушко.

Тем, кто стесняется ходить в магазины масс-маркет, стоит обратить внимание на опыт известных людей, которые точно могут позволить себе одеваться в бутиках, советует эксперт. Самый известный случай — английская герцогиня Кейт Миддлтон, которая появляется в свет как в люксовых брендах, так и в одежде масс-маркет (причем часто одевает ее по несколько раз, что даже противоречит этикету), резюмирует специалист.