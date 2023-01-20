МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Словосочетание "кредитная история" чаще всего ассоциируется у нас с оформлением кредита. По ней можно сделать вывод о добросовестности заемщика, в том числе, оценивая заявки с результатами их рассмотрения. Но она нужна не только для кредитования, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

С момента появления первых БКИ прошло уже более 16 лет и в настоящее время сведения из кредитной истории используются шире. Именно поэтому положительная финансовая репутация может быть полезна и в других случаях, считает она.

Вот кто с согласия субъекта КИ (т.е. самого владельца) может обратиться к его кредитной истории:

— потенциальный работодатель: прежде всего это относится к ответственным должностям, связанным с финансовыми полномочиями от лица предприятия (в т.ч. при наличии доступа к финансам компании, товарно-материальным ценностям. Анализируя кредитную историю, работодатель сможет принять решение о том, есть ли финансовый риск для компании при найме претендента на должность.

— кредитную историю может запросить покупатель недвижимости или автомобиля. Информация о том, что пройдена процедура банкротства, содержится в кредитной истории, как и просроченные обязательства, по сумме и срокам просрочки которых можно сделать вывод о наличии рисков при купле-продаже.

— при долгосрочной аренде жилья: при желании снять жилье надолго и официально может поступить просьба о предоставлении КИ. Арендные платежи схожи с ежемесячными платежами по кредиту, поэтому удивляться не стоит. В любом случае, предоставление КИ — дело исключительно добровольное, резюмировала эксперт.