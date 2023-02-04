МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Современные многоквартирные и загородные дома, бизнес-центры, университеты, предприятия и другие общественные места так или иначе предполагают доступ к беспроводной сети Wi-Fi при помощи роутера, поддерживающего стандарты 4G (LTE) и 5G. Несмотря на очевидное удобство использования роутера, по поводу его влияния на здоровье человека ведутся многочисленные дискуссии, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин. Эксперт рассказал, что тормозит развитие сетей 5G в России

По его словам, существует ряд исследований — причем, зачастую довольно противоречивых.

Так, Всемирная организация здравоохранения согласилась с выводами Международного комитета по защите от неионизирующей радиации о том, что нанести человеку вред электромагнитным излучением в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц, в том числе Wi-Fi роутерами, маловероятно при однозначном соблюдении норм предельно излучаемой мощности, установленных для каждого из радиочастотных поддиапазонов.

"Тем не менее радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит фактически индивидуальный характер, что вызывает практическую дилемму о безопасности Wi-Fi излучения", — поясняет эксперт.

Поэтому при установке и использовании Wi-Fi роутера, в том числе Wi-Fi модема на ноутбуке или смартфоне, специалист рекомендует соблюдать несколько правил:

выбирайте устройство, соответствующее площади помещения: не следует устанавливать многоканальную Mesh-систему в малые помещения (площадью менее 50 кв.м.);

не размещайте роутер в местах отдыха и длительного пребывания (приёма пищи, сна, работы и т.д.);

устройство рекомендуется устанавливать в нежилом помещении. При домашнем использовании заведите правило отключать на ночь оборудование.

"В целом по возможности используйте подключение к выделенной линии по витой паре или оптоволокну, что не только снизит риск облучения, но и улучшит качество и безопасность передачи сигнала", — говорит Костин.

Эксперт также отмечает, что из числа передовых технологий беспроводного доступа к сети Интернет, исключающих влияние "электромагнитного смога" на здоровье человека, уже сейчас стали находить применение инфраоптические системы на базе Li-Fi модулей, использующих передачу данных со скоростью до 20 Гбит/с в видимом или инфракрасном диапазонах.