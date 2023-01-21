МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Все мы уже наслышаны о том, что операционная система вашего гаджета напичкана десятками модулей. Именно они незримо следят за нашей геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, подключением к Wi-Fi сетям, а также за данными, которые вы передаете и получаете. Зачем это нужно и как минимизировать утечку личной информации, рассказал "Прайм" директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич. Эксперт рассказал, как правильно заряжать телефон зимой

Эксперт напомнил, что приложения смартфона категорируют всю получаемую информацию, например, фото и видео — дата съемки, место съемки, действующие лица и так далее. Могут даже понимать и "считывать" настроение видео, его смысл.

"В эпоху облачных технологий невозможно получить гарантии, что все эти данные остаются только на смартфоне. Скорее напротив: для анализа и категорирования, например, для распознавания лиц на фотографиях, нужны облачные вычисления. То есть данные уходят в то или иное облако, и что с ними там происходит помимо анализа для ваших целей, вам не известно", — сказал Гулевич.

Зачем это нужно, что побуждает смартфон следить за нами? Дело в том, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта, когда большое количество действий уже отдано на откуп нейросетям: распознавание лиц, походки, действий на фото или видео. У них огромные возможности, напомнил эксперт: наложение теней на трехмерные объекты при их обработке, восстановление утраченных видео и фото данных с картинки или ролика, имитация общения с живым человеком в чат-боты и так далее.

"Но подобного прогресса в области искусственного интеллекта не получилось бы без больших массивов данных. ИИ надо обучать, а для этого нужны реальные данные, которые есть только у настоящих живых людей — нас с вами", — объяснил Гулевич. Названа температура, при которой смартфон может выйти из строя

Фактически многие создатели приложений для смартфонов и ПК заимствуют данные и на основе их обучают свои Искусственные Интеллекты. С этим можно было бы согласиться ради прогресса: неприятно, но скрывать нечего. Однако тут есть проблема: данные, которые получены легальными и относительно легальными путями, хранятся в облаке того или иного разработчика, и они потенциально уязвимы для внутренних и внешних злоумышленников, напомнил эксперт. То есть все, что хранится на неподконтрольных ресурсах, рано или поздно может быть опубликовано и принести явный вред, сказал эксперт.

Для его предотвращения Гулевич порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве. Он советует не загружать малоизвестные приложения, внимательно следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, ограничивать доступ в интернет приложениям, которым этот доступ не нужен. На персональных компьютерах с помощью файрвола (firewall, технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа) также можно ограничить доступ в сеть любым приложениям, которым он не нужен для ваших целей.

Эксперт настоятельно призвал не пропускать, не ставить сразу галочку, а читать соглашения с конечным пользователем тех сервисов, которыми вы пользуетесь.

"Только это минимизирует возможный вред", — отметил он.

В заключении Гулевич попросил не забывать о том, что в современном мире невозможно полностью обезопасить себя — разве что отказавшись от многих ИТ-благ цивилизации.