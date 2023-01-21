Киберэксперт Гулевич: модули в ОС телефона следят за геолокацией и другими данными
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Все мы уже наслышаны о том, что операционная система вашего гаджета напичкана десятками модулей. Именно они незримо следят за нашей геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, подключением к Wi-Fi сетям, а также за данными, которые вы передаете и получаете. Зачем это нужно и как минимизировать утечку личной информации, рассказал "Прайм" директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич.
Эксперт напомнил, что приложения смартфона категорируют всю получаемую информацию, например, фото и видео — дата съемки, место съемки, действующие лица и так далее. Могут даже понимать и "считывать" настроение видео, его смысл.
"В эпоху облачных технологий невозможно получить гарантии, что все эти данные остаются только на смартфоне. Скорее напротив: для анализа и категорирования, например, для распознавания лиц на фотографиях, нужны облачные вычисления. То есть данные уходят в то или иное облако, и что с ними там происходит помимо анализа для ваших целей, вам не известно", — сказал Гулевич.
Зачем это нужно, что побуждает смартфон следить за нами? Дело в том, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта, когда большое количество действий уже отдано на откуп нейросетям: распознавание лиц, походки, действий на фото или видео. У них огромные возможности, напомнил эксперт: наложение теней на трехмерные объекты при их обработке, восстановление утраченных видео и фото данных с картинки или ролика, имитация общения с живым человеком в чат-боты и так далее.
"Но подобного прогресса в области искусственного интеллекта не получилось бы без больших массивов данных. ИИ надо обучать, а для этого нужны реальные данные, которые есть только у настоящих живых людей — нас с вами", — объяснил Гулевич.
Фактически многие создатели приложений для смартфонов и ПК заимствуют данные и на основе их обучают свои Искусственные Интеллекты. С этим можно было бы согласиться ради прогресса: неприятно, но скрывать нечего. Однако тут есть проблема: данные, которые получены легальными и относительно легальными путями, хранятся в облаке того или иного разработчика, и они потенциально уязвимы для внутренних и внешних злоумышленников, напомнил эксперт. То есть все, что хранится на неподконтрольных ресурсах, рано или поздно может быть опубликовано и принести явный вред, сказал эксперт.
Для его предотвращения Гулевич порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве. Он советует не загружать малоизвестные приложения, внимательно следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, ограничивать доступ в интернет приложениям, которым этот доступ не нужен. На персональных компьютерах с помощью файрвола (firewall, технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа) также можно ограничить доступ в сеть любым приложениям, которым он не нужен для ваших целей.
Эксперт настоятельно призвал не пропускать, не ставить сразу галочку, а читать соглашения с конечным пользователем тех сервисов, которыми вы пользуетесь.
"Только это минимизирует возможный вред", — отметил он.
В заключении Гулевич попросил не забывать о том, что в современном мире невозможно полностью обезопасить себя — разве что отказавшись от многих ИТ-благ цивилизации.
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