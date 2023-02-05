Юрист Виноградов: использование карты для сбора средств может вызвать вопросы у банка
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нередко суммы на всевозможные общественные нужды собирают онлайн. Например, в классный фонд в школе, в родительский комитет детского сада, на подарки коллегам, людям в трудной жизненной ситуации. Человек, который использует свою карту для сбора средств, с одной стороны, делает благое дело, с другой — может столкнуться с неприятностями. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, слишком частое поступление средств на карту, особенно с крупными суммами, может в определенный момент вызвать вопросы у сотрудников банков. Если у них возникнут подозрения в том, что владелец карты таким образом скрывает нелегализованный доход, они могут инициировать проверку Росфинмониторинга.
"Конечно, условное поступление 500 рублей от 10 отправителей раз в месяц вряд ли привлечет внимание налоговой службы. Но крупные суммы, например, на организацию дорогостоящего корпоратива, лучше собирать наличными", — считает эксперт.
Кроме того, большое количество поступлений на карту физлица может "запустить" алгоритмы банка, которые направлены на защиту клиентов. То есть в кредитной организации могут решить, что их продукт попал в руки мошенников.
Тогда, как поясняет юрист, карта будет заблокирована на некоторое время, а ее владельцу придется восстанавливать доступ и в конечном итоге объяснять происхождение поступлений — доказывать, что он был только "кассиром", а не пытался скрыть от налогов свои доходы.
"Если действовать в рамках закона, то собирающий деньги, например, глава родительского комитета должен подписать с каждым из родителей договор о добровольном пожертвовании. И каждый платеж должен проходить с указанием "Взнос пожертвования на нужды класса", датой и номером договора. На практике такие договоры заключаются в единичных случаях", — рассказывает Виноградов.
Еще одна опасность — нечистоплотность тех, кто переводит деньги. К сожалению, нельзя быть стопроцентно уверенными, что кто-то из ваших коллег не воспользуется данными вашей карты в преступных целях. Существует масса мошеннических схем, которые используют только номер банковской карты и ФИО владельца, даже без секретных кодов.
Если вы приняли на себя роль "кассира", то юрист настоятельно рекомендует завести для этих целей отдельную банковскую карту. Так вы сбережете собственные средства, если банк на какое-то время заблокирует доступ к счету. Кроме того, это упростит сбор, контроль и отчетность за общественными деньгами.
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