МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нередко суммы на всевозможные общественные нужды собирают онлайн. Например, в классный фонд в школе, в родительский комитет детского сада, на подарки коллегам, людям в трудной жизненной ситуации. Человек, который использует свою карту для сбора средств, с одной стороны, делает благое дело, с другой — может столкнуться с неприятностями. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

По его словам, слишком частое поступление средств на карту, особенно с крупными суммами, может в определенный момент вызвать вопросы у сотрудников банков. Если у них возникнут подозрения в том, что владелец карты таким образом скрывает нелегализованный доход, они могут инициировать проверку Росфинмониторинга.

"Конечно, условное поступление 500 рублей от 10 отправителей раз в месяц вряд ли привлечет внимание налоговой службы. Но крупные суммы, например, на организацию дорогостоящего корпоратива, лучше собирать наличными", — считает эксперт.

Кроме того, большое количество поступлений на карту физлица может "запустить" алгоритмы банка, которые направлены на защиту клиентов. То есть в кредитной организации могут решить, что их продукт попал в руки мошенников.

Тогда, как поясняет юрист, карта будет заблокирована на некоторое время, а ее владельцу придется восстанавливать доступ и в конечном итоге объяснять происхождение поступлений — доказывать, что он был только "кассиром", а не пытался скрыть от налогов свои доходы.

"Если действовать в рамках закона, то собирающий деньги, например, глава родительского комитета должен подписать с каждым из родителей договор о добровольном пожертвовании. И каждый платеж должен проходить с указанием "Взнос пожертвования на нужды класса", датой и номером договора. На практике такие договоры заключаются в единичных случаях", — рассказывает Виноградов.

Еще одна опасность — нечистоплотность тех, кто переводит деньги. К сожалению, нельзя быть стопроцентно уверенными, что кто-то из ваших коллег не воспользуется данными вашей карты в преступных целях. Существует масса мошеннических схем, которые используют только номер банковской карты и ФИО владельца, даже без секретных кодов. Россиянам рассказали, что нельзя писать в примечании к переводу на карту

Если вы приняли на себя роль "кассира", то юрист настоятельно рекомендует завести для этих целей отдельную банковскую карту. Так вы сбережете собственные средства, если банк на какое-то время заблокирует доступ к счету. Кроме того, это упростит сбор, контроль и отчетность за общественными деньгами.