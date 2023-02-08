МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. С 1 марта 2023 года третьи лица не смогут получать выписки из ЕГРН с персональными данными правообладателей объектов недвижимости без их согласия. Без участия правообладателя получить выписку можно будет через нотариуса. Да и само содержание выписки может измениться, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов.

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"При подаче письменного заявления заинтересованное лицо должно представить нотариусу письменные доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, достаточных для получения выписки", — добавляет эксперт.

К таким обстоятельствам, по его словам, могут относиться:

⎯ наличие договора, сторонами которого являются заявитель и правообладатель или гражданин, в пользу которого зарегистрированы ограничения или обременения, предметом которого является совершение работ (оказание услуг) в отношении объекта недвижимости, принадлежащего правообладателю, или объекта недвижимости, в отношении которого в пользу указанного лица зарегистрированы ограничения или обременения, либо передача заявителю во владение и (или) пользование такого объекта недвижимости;

⎯ наличие предварительного договора, сторонами которого являются заявитель и собственник объекта недвижимости, предметом которого является обязательство заключить в будущем договор об отчуждении такого объекта заявителю;

⎯ намерение заявителя обратиться в суд за защитой своего права на участие в приватизации объекта недвижимости;

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⎯ намерение заявителя обратиться в суд за возмещением причиненного ущерба его личности или имуществу, если для возмещения такого ущерба необходимы сведения об объекте недвижимости и о его правообладателе либо о лице, в пользу которого зарегистрированы ограничения или обременения в отношении данного объекта;

⎯ наличие оснований для предъявления заявителем иска к правообладателю, в том числе предусмотренного статьями 301 и 304 Гражданского кодекса, а также иска о взыскании с правообладателя объекта недвижимости либо с лица, в пользу которого зарегистрированы ограничения или обременения в отношении данного объекта, денежных средств в связи с наличием у него задолженности по платежам, связанных с использованием данного объекта;

⎯ наличие у заявителя предусмотренных российским законодательством оснований для обращения взыскания на принадлежащий правообладателю на праве собственности объект недвижимости.

"С одной стороны, такие нововведения обеспечат защиту персональных данных граждан-правообладателей, с другой стороны, процесс проверки объекта недвижимости для будущей сделки станет сложнее и дороже. Вероятно, увеличится число преступлений с недвижимостью, ведь оперативно получить достоверные данные о собственнике уже не удастся", — предполагает адвокат.

Эксперты также отмечает, что онлайн-сервисы, предоставляющие услуги по получению выписок из ЕГРН, могут теперь недосчитаться клиентов.

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Кроме того, само содержание выписки тоже может стать другим. Как поясняет юрист, с 31 марта в силу вступают поправки, предполагающие возможность получения электронной выписки из ЕГРН через Госуслуги без включения графической части.

Согласно Приказу Росреестра от 04.07.2022 в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по выбору заявителя может быть указано на невключение графической части (плана, чертежа, схемы) в состав запрашиваемого документа.

Для этого в запросе необходимо будет сделать отметку в графе "без графической части (не включать план, чертеж, схему)".

В самой выписке в разделе "Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости" в реквизите "Особые отметки" будет прямо указано: "графическая часть (план, чертеж, схема) выписки из ЕГРН об основных характеристиках не включена в выписку по просьбе заявителя".