МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сокращенная продолжительность рабочего времени предусмотрена законом для специальных категорий работников. В этих случаях установить сокращенное рабочее время — обязанность работодателя, независимо от желания сторон в трудовых отношениях. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса.

К ним, по словам юриста, относятся:

∙ работники в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в неделю;

∙ работники в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не более 35 часов в неделю;

∙ работники, являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, — не более 35 часов в неделю;

∙ работники, чьи условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 3 и 4 степени или опасным условиям труда, — не более 36 часов в неделю.

Женщины, работающие в сельской местности, также вправе рассчитывать на сокращенный рабочий день — не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. При этом зарплата им выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

По общему правилу не могут работать более 36 часов в неделю и педагоги. Рабочий день медицинских работников не должен превышать 39 часов в неделю, если иная продолжительность рабочего времени в зависимости от должности и (или) специальности не установлена правительством. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

Также, по словам юриста, сокращенную продолжительность рабочего времени могут установить работнику при приеме на работу или в процессе работы. При изменении условий труда с работниками необходимо заключить дополнительное соглашение о переводе на сокращенное рабочее время на основании специальной оценки труда.

"По общему правилу специалисты, работающие в условиях сокращенного рабочего времени, получают полную зарплату", — отмечает Краснянская.

Исключение из этого предписания — порядок оплаты труда несовершеннолетних сотрудников (ст. 271 ТК РФ) для которых заработная плата устанавливается с учетом отработанного времени. Вместе с тем, работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Также специалист напомнила, что рабочее время сокращается накануне нерабочих праздничных и выходных дней, а также в ночное время для всех категорий работников. (ст. 95,96 Трудового кодекса).