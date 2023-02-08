МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пытаясь сэкономить гигабайты трафика, включенные в пакет мобильной связи, пользователи стали чаще искать "экономию" при подключении к общественному интернету, будь то городской транспорт или магазины. В беседе с агентством "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Мария Фесенко рассказала, чем опасно такое подключение и как можно защитить себя от злоумышленников. Пользователям объяснили, как защитить домашний Wi-Fi от злоумышленников

Она отметила, что подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно само по себе. "Во-первых, при подключении к общедоступному интернету пользователь становится "видимым" для атаки злоумышленников. Во-вторых, переданные по таким сетям данные легче перехватить и расшифровать, например, логин и пароль для доступа в банк-клиент", — отметила эксперт.

Она добавила, что многие россияне не любят, когда для подключения к общественному Wi-Fi требуется некое подобие авторизации, скажем, телефон или почта. Однако это должно не настораживать, а, наоборот, радовать: чем больше таких требований, тем выше надежность сети и ниже вероятность быть атакованным.

При подключении к общественным точкам Wi-Fi, необходимо соблюдать три простых правила безопасности, советует собеседница агентства. Россиянам рассказали, как их могут обмануть при помощи нейросетей

Надо обращать внимание на имя сети при подключении. "Использование общественной сети — рискованно само по себе, поскольку там уже могут быть хакеры, ищущие жертву. А некоторые злоумышленники делают еще хитрее — создают свои сети, имитируя общеизвестные точки доступа. Поэтому, прежде чем подключиться к той или иной сети, убедитесь, что в ее названии нет ничего подозрительного — лишних символов, цифр вместо букв и так далее", — объяснила Фесенко.

Нужно обеспечить безопасность канала связи.

"Сегодня в магазинах приложений существует проверенный софт, который шифрует ваши запросы, за счет чего посторонние, даже владельцы роутера, не могут узнать, что именно и на какой адрес вы пересылаете. Эта технология хорошо вам знакома и называется VPN (virtual private network, англ. — виртуальная частная сеть). С ее помощью можно обеспечить дополнительную защиту при использовании общественного Wi-Fi. Но и здесь нужно быть внимательным — VPN-сервисы должны быть платными и произведены надежным вендором. Проблема в том, что бесплатные приложения нередко сами представляют опасность, как минимум, для личных данных", — отметила она. Юрист объяснил, кого могут уволить за слишком легкий пароль

И, наконец, при использовании общественного Wi-Fi есть непреложное правило — нельзя посещать сайты, где нужно вводить конфиденциальную информацию, особенно критическую, вроде пароля для клиент-банка. Это можно делать только в проверенных сетях — дома или на работе. Кроме того, подключение к любого вида сетям должно быть установлено вручную. Запретить автоматическое подключение можно в настройках. "Чтобы избежать проблем, стоит выключать Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь, а также нажать кнопку "забыть сеть", когда вы выходите из общественного Wi-Fi", — резюмировала эксперт.