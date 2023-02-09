МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Несоизмеримые с доходами потребительские аппетиты и невысокая финансовая грамотность нередко приводят к тому, что люди набирают кредитов, которые потом не могу погасить. Что делать, если долговая яма все глубже, и выбраться из нее самостоятельно уже не получается, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Восток-Запад" Александр Лавров. Юрист раскрыл, кому точно не стоит брать кредиты

"Во-первых, необходимо признать наличие проблемы. Во-вторых, понять причины попадания в долговую яму. В-третьих, составить план выхода из сложившейся ситуации", — советует он.

Причина в большинстве случаев в том, что люди тратят больше, чем зарабатывают. Для погашения действующих кредитов им приходится брать новые кредиты. И это превращается в своего рода долговой снежный ком.

Есть разные способы выйти из такой затруднительной ситуации.

• Реструктуризация. Если заемщик понимает, что не может в полном объеме оплачивать платежи по кредитам, необходимо об этом уведомить банк и смягчить условия действующих кредитных договоров. Россиянам объяснили, зачем нужно следить за кредитной историей

• Рефинансирование. Можно найти кредит с более приемлемыми условиями, чем действующие. И за счет нового кредита погасить старые.

• Банкротство физического лица. Это крайняя мера. Необходимо сделать все, чтобы избежать такого сценария, поскольку это будет иметь долгосрочные негативные последствия для заемщика.

Но реструктуризация и рефинансирование не всегда способны привести к желаемому результату. Необходимо четко понимать, куда уходят деньги, а для этого нужен учет всех трат. Когда будет собрана статистика за несколько месяцев, можно выделить обязательные и необязательные расходы. Из необязательных вычленить расходы, без которых можно прожить. Когда достигается баланс между доходами и расходами, можно ожидать постепенного погашения кредитов. Экономист рассказал, как понять, что вы постоянно переплачиваете

Бесспорно, случаются и форс-мажоры, которые приводят к незапланированным расходам. Для их покрытия нужно иметь свободные деньги, накопления. Поэтому доходы должны превышать расходы заемщика, чтобы как минимум компенсировать рост цен.

Соблюдение этих простых действий в будущем позволит обеспечить себе жизнь без кредитов, подытожил Лавров.