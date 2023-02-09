МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Утрату долларом США роли ключевой мировой резервной валюты предрек всемирно известный американский профессор Нуриэль Рубини, предсказавший в свое время глобальный кризис 2008 года. "Доктор Фатум" даже назвал вероятные сроки "коллапса" — ближайшие 10 лет. Но согласны ли с такой версией российские эксперты? Европа познала истинную цену отказа от российского газа

ДВЕ СФЕРЫ

Пожалуй, сегодня никто не возьмется точно утверждать, когда именно аналитики, политики и просто интересующиеся начали "хоронить" доллар США, ключевую на планете резервную валюту, предрекая ей скорую гибель. Для кого-то эта тема, возможно, давно приобрела некий оттенок надуманности. И, по всей видимости, напрасно.

Во всяком случае, именно так считает знаменитый американский профессор, лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, получивший всемирную известность и говорящее прозвище "Доктор Фатум" за то, что точно предсказал мировой экономический кризис 2008-2009 года. Более того, почетный профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета допустил закат доллара США как резервной валюты в течение ближайших 10 лет.

Он связал это с целым рядом факторов, ключевой среди которых состоит в том, что мир все сильнее делится на два геополитических лагеря. И именно биполярный валютный режим в конечном итоге придет на смену однополярному. Рубини, отмечая, что альтернативы пока нет, а движение капитала в Китае находится под жестким контролем властей, тем не менее полагает, что именно у юаня есть наибольшие шансы стать второй резервной валютой.

ДОЛЛАР СКУКОЖИВАЕТСЯ

Российские эксперты отчасти согласны с прогнозом именитого профессора. "Доллар играет непропорционально большую роль в мировой экономике и на международных финансовых рынках, если принять во внимание отношение размера экономики и населения США к общемировым показателям", — согласен ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Логично, что доля доллара в резервах и мировой торговле постепенно сокращается. Данный тренд выглядит закономерным и, вполне вероятно, продолжится, считает он.

При этом не исключено, что доллар США сможет оставаться главной мировой резервной валютой больше 10 лет. Основная причина — отсутствие очевидных претендентов на замену. Ответ на "ценовой потолок": что ждет российскую нефть?

Конечно, китайский юань вполне может стать региональной резервной валютой, как это фактически произошло в России. "Но к роли главной мировой валюты он пока не готов", — указал эксперт. Перспективы экономики Китая и национальной валюты страны в случае дальнейшей эскалации между Вашингтоном и Пекином неочевидны, что также настораживает инвесторов в юань.

"Делая поправку на то, что нобелевский лауреат просто выражает свое скептичное мнение, нужно также учитывать, что прогнозы Рубини не имеют точных сроков, — замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. — Он не говорит, когда и в каких долях распределятся доллар и юань. Он лишь говорит очевидные вещи: юань будет замещать доллар. Доллар уже более 20 лет теряет и, скорее всего, продолжит терять вес в мировой торговле. Это связано с догоняющим ростом других стран. Доля США в мире банально сокращается, и это нормально. Растет доля более населенных стран вроде Индии, Китая, Индонезии, Бразилии, Нигерии и прочих".

НЕ ДВЕ, А МНОГО

В результате возникают локальные валютные зоны, указывает эксперт: официальные (евро в ЕС, франк КФА в Африке) и неофициальные (пример — "зона юаня", в которую сейчас быстро интегрируются Россия и другие нефтедобывающие страны, работающие преимущественно с Китаем).

Сыроваткин также называет весьма вероятным появление региональных наднациональных валют. В частности, он ссылается на намерение Бразилии и Аргентины создать совместную валюту "sur" (об этих планах две страны объявили в январе): впоследствии ее можно было бы распространить на все страны Меркосур (субрегиональный торгово-экономический союз, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай; ассоциированные члены — Боливия и Чили). "Страны Латинской Америки активно торгуют между собой, поэтому в создании общей валюты для стран региона может быть смысл", — делает вывод специалист.

В то же время создание общей и при этом востребованной валюты БРИКС (соответственно, между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР) он считает менее реалистичным вариантом. "Эти страны торгуют между собой менее активно, расположены далеко друг от друга и в целом имеют не слишком много общего, — констатирует эксперт. — Теоретически наднациональная валюта БРИКС появиться может, но будет ли она пользоваться спросом — большой вопрос".

Главный аналитик ПСБ Денис Попов соглашается, что в мире, вероятнее всего, произойдет формирование многополярной валютной модели, нежели биполярной, в которой будет происходить противостояние доллара США и китайского юаня. "Биполярную модель можно рассматривать лишь как промежуточный этап на пути к многополярной валютной системе", — убежден эксперт.

При этом как для доллара, так и для ФРС США эти процессы будут сопряжены с издержками, полагает специалист. Потеря доминирующего положения даже при сохранении ведущей роли в мировой экономике в ближайшее десятилетие будет требовать адаптации и коррекции политики.

В ЧЕМ СИЛА РОССИИ

Россия в нынешней геополитической реальности однозначно заинтересована в развитии альтернативной валютной системы, отмечает эксперт. "И будет прилагать значимые усилия для активного продвижения этих трансформаций, — развивает он свою мысль. — Более привлекательной для нас является многополярная модель, без явного лидера, способного диктовать другим странам свои интересы". Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

Таким образом, российские специалисты, оценивая прогноз авторитетного американского профессора Нуриэля Рубини, соглашаются с ним в главном: доллар США в самом деле будет утрачивать свою исключительную роль ведущей международной резервной валюты. Однако говорить о точных сроках в данном случае сложнее, процесс может продолжаться заметно больше 10 лет.

Кроме того, "Доктор Фатум", вполне возможно, ошибается относительно результатов, к которым приведет процесс утраты долларом своих нынешних позиций. Наиболее вероятный итог — это все же возникновение многополярной валютной модели на месте однополярной. Трансформация в биполярную — менее вероятна.

И, наконец, Россия принадлежит к той категории стран, которые не просто заинтересованы в снижении своей зависимости от доллара США (а также от евро), но и стараются прикладывать максимум усилий в этом направлении. И это еще один фактор, способствующий процессу дедолларизации, о котором предупредил легендарный Рубини.