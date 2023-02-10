МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В конце следующей недели ослабление рубля может временно прекратиться, и у национальной валюты появится шанс на восстановление, рассказал "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Ошибка выжившего: как на самом деле рухнет доллар и что придет на смену

Он напомнил, что в рамках первой декады февраля рубль был под давлением, ослабевая по отношению к основным мировым валютам. Зварич отметил, что при этом участники торгов игнорируют восстановление рынка энергоносителей, наметившееся на текущей неделе, в рамках которого ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться с 80 до 85 долларов за баррель, что могло бы поддержать рубль.

Увеличение объема продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила также пока не оказывает какой-либо значимой поддержки, считает аналитик. Инвесторы фокусируются на изменении баланса спроса и предложения иностранной валюты. Так, ожидается дальнейшее восстановлением импорта, что будет способствовать росту спроса на иностранную валюту. Все лучшее в прошлом: рубль перешел в активную фазу ослабления

Плюс к этому, отметил Зварич, существуют риски снижения поступления иностранной валюты. И это происходит не только за счет введенных ограничений на российский экспорт, но и из-за ухудшения ситуации на сырьевом рынке в связи с возможностью снижения спроса на товарных рынках из-за рецессивных процессов в некоторых экономиках, связанных с ростом ставок, что, в свою очередь, будет способствовать снижению предложения иностранной валюты на рынке.

В результате баланс спроса и предложения смещается в пользу иностранных валют, что и позволяет им демонстрировать укрепление, и именно поэтому к концу первой декады февраля доллар, евро и юань смогли выйти на максимумы с апреля прошлого года, достигнув отметок 73, 78,3 и 10,7 рубля соответственно.

По мнению аналитика, уже к середине февраля ослабление рубля может быть поставлено на паузу, и у национальной валюты появится шанс на восстановление. Несмотря на то, что пик налоговых выплат в феврале приходится на 27 число, из-за длинных выходных (23 февраля торги проводиться не будут, а 24-го, скорее всего, активность инвесторов будет пониженной), уже в середине следующей недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

Это будет способствовать росту предложения иностранной валюты, что способно, как минимум сдержать ослабление рубля, а при благоприятных обстоятельствах, в виде дальнейшего восстановления цен на нефть, способствовать отыгрышу национальной валютой части потерь, объяснил Зварич.

"Однако после прохождения пика налоговых выплат, рубль, скорее всего, возобновит негативную динамику, в результате чего в первой половине марта доллар предпримет попытку укрепиться выше 70-75 рублей", — резюмировал аналитик.