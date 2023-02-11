МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Очень многие привыкли ходить на работу, не долечившись от вирусных заболеваний. Часто в офисе люди кашляют, чихают, но продолжают оставаться на рабочем месте. Одни боятся потерять работу, другие не видят в этом серьезной проблемы. Риски распространения вирусных заболеваний в таких случаях в трудовом коллективе возрастают многократно. Но больше всех рискует человек, который переносит свою болезнь на ногах. Об этом рассказывает агентству "Прайм" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Врач рассказала, какие диеты опасны для здоровья

Дело в том, что вирусные заболевания могут приводить к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.

"В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет десяти миллионов американских военнослужащих. Была выявлена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейн-Барра и последующим заболеванием рассеянным склерозом", — рассказывает эксперт.

Как установили ученые, после пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, чаще всего страдает нервная система, а с вирусом гриппа связывают остальные нейродегенеративные заболевания и не только рассеянный склероз. Так, перенесенный грипп повышает риск развития деменции в несколько раз. "И главное — риск нейродегенерации после вирусной инфекции развивается в течение года, а не через 10-15 лет", — отмечает Шуппо.

Но даже без этого исследования по своей практике врачи видят, что после коронавируса, гриппа и даже ОРВИ возникает множество осложнений — потеря обоняния, снижение памяти и концентрации внимания, развитие деменции у пожилых людей, что всегда связано с поражением нервной системы.

Как поясняет специалист, во время вирусных заболеваний идет достаточно агрессивная атака на системы организма человека — меняется биохимия, идет нагрузка на системы детоксикации, сердечно-сосудистую систему, эндотелий сосудов, расходуется большое количество адаптационных ресурсов организма. Все включается на борьбу с болезнью.

Еще сложнее ситуация будет, если при повышении температуры человек не придерживается "охранительного", в том числе постельного режима. Давлению подвергается сердечно-сосудистая, эндокринная система, идет выброс цитокинов — это означает повышенную нагрузку на сосуды, в том числе в головном мозге.

"Если человек продолжает ходить на работу и не дает возможности организму восстановиться, то процесс восстановления не только будет более длительным, но и серьезно возрастают риски осложнений. Кроме выше перечисленных осложнений, возможно раннее старение организма. Альцгеймер как раз относится к болезням старения", — объясняет иммунолог.

По мнению Шуппо, выявленные связи вирусных заболеваний и серьезных осложнений для организма — это важный довод, чтобы относиться к вирусным заболеваниям очень серьезно. "Главный принцип в данном случае: заболел — отлежись и лечись", — заключила она.