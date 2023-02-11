МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. С 1 января в силу вступили поправки, позволяющие упростить процедуру голосования для членов СНТ. Теперь очное голосование, очно-заочное голосование или заочное голосование в садовых товариществах может быть проведено онлайн. Об этом рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов. Россиянам напомнили о правилах запуска салютов на даче

Если общее собрание членов товарищества приняло такое решение, в уставе товарищества также указываются:

перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания членов товарищества, по которым решение собрания может приниматься с применением электронных или иных техсредств; порядок принятия решений общего собрания членов товарищества с применением электронных или иных технических средств; сайт товарищества в Интернете при его наличии или иной сайт в Интернете, либо информационная система, используемые товариществом для указанных целей; порядок хранения и учета результатов голосования на общем собрании членов товарищества с применением электронных или иных технических средств.

"Ключевым аспектом нововведений является указание на то, что заочное голосование также может быть проведено с использованием портала Госуслуг. Однако это возможно только в том случае, если прямо прописано в уставе СНТ", — указывает адвокат.

Для технического применения этого механизма СНТ необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет на Госуслугах.

Включение членов СНТ в реестр будет осуществляться председателем с указанием личных данных (ФИО), номера СНИЛС, адреса, номера телефона, электронной почты, кадастрового номера участка, принадлежащего члену СНТ. Председатель заносит в Госуслуги данные о вопросах повестки собрания, о дате и времени начала и окончания голосования.

Внесение указанных данных и подтверждение лицами, включенными в реестр, своего членства, позволит получать автоматические рассылки с информацией о предстоящих собраниях на Госуслугах.

"Заочное электронное голосование при помощи Госуслуг в значительной степени облегчит процесс аутентификации участника голосования, сократит время на организацию и проведение собрания, поскольку подсчет голосов будет производиться в автоматическом режиме через личный кабинет СНТ на Госуслугах", — объяснил Данилов.