Адвокат Данилов: с 2023 года власти упростили процедуру голосования для членов СНТ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. С 1 января в силу вступили поправки, позволяющие упростить процедуру голосования для членов СНТ. Теперь очное голосование, очно-заочное голосование или заочное голосование в садовых товариществах может быть проведено онлайн. Об этом рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов.
Если общее собрание членов товарищества приняло такое решение, в уставе товарищества также указываются:
- перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания членов товарищества, по которым решение собрания может приниматься с применением электронных или иных техсредств;
- порядок принятия решений общего собрания членов товарищества с применением электронных или иных технических средств;
- сайт товарищества в Интернете при его наличии или иной сайт в Интернете, либо информационная система, используемые товариществом для указанных целей;
- порядок хранения и учета результатов голосования на общем собрании членов товарищества с применением электронных или иных технических средств.
"Ключевым аспектом нововведений является указание на то, что заочное голосование также может быть проведено с использованием портала Госуслуг. Однако это возможно только в том случае, если прямо прописано в уставе СНТ", — указывает адвокат.
Для технического применения этого механизма СНТ необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет на Госуслугах.
Включение членов СНТ в реестр будет осуществляться председателем с указанием личных данных (ФИО), номера СНИЛС, адреса, номера телефона, электронной почты, кадастрового номера участка, принадлежащего члену СНТ. Председатель заносит в Госуслуги данные о вопросах повестки собрания, о дате и времени начала и окончания голосования.
Внесение указанных данных и подтверждение лицами, включенными в реестр, своего членства, позволит получать автоматические рассылки с информацией о предстоящих собраниях на Госуслугах.
"Заочное электронное голосование при помощи Госуслуг в значительной степени облегчит процесс аутентификации участника голосования, сократит время на организацию и проведение собрания, поскольку подсчет голосов будет производиться в автоматическом режиме через личный кабинет СНТ на Госуслугах", — объяснил Данилов.
https://1prime.ru/exclusive/20230211/839754673.html