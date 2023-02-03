МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Остановка поддержки и выпуска обновлений для определенного смартфона компанией-производителем является нормальной практикой: они перестают поддерживать модели, которые находятся в продаже более пяти лет. В новом 2023 году можно ожидать, что американский бренд Apple откажется от обновлений для своих телефонов iPhone восьмого поколения. Как рассказал агентству "Прайм" директор проектов направления цифровых платформ и мобильных решений Лиги Цифровой Экономики Николай Яковлев, такой прогноз можно сделать на основании того, что годом ранее компания перестала поддерживать iPhone седьмого поколения. Киберэксперт рассказал, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны

"Операционные системы на iPhone 7 больше не обновляются, поэтому возникает вероятность, что их владельцы не смогут установить новые приложения", — отметил он.

Он обратил внимание на то, что прекращение поддержки вышедших из оборота устройств является нормальной практикой. То же самое происходит с компьютерными операционными системами, которые давно находятся в эксплуатации. Технологии развиваются, необходимость отказываться от старых устройств и программного обеспечения возникает регулярно. Обновления становятся неэффективными и дорогими.

Однако устройство не превратится "в кирпич" в один миг: даже если производитель перестает поддерживать устройство, какое-то время его можно продолжать использовать. Возникает риск, что некоторые приложения перестанут работать, а новые программы не получится установить.

Важно обратить внимание, что компании отказываются от поддержки только действительно старых моделей, которыми пользуются не так много человек. Например, iPhone 6 и iPhone 7 уже устарели с технологической точки зрения, а большинство покупателей сменили их на более новые модели. Компании никогда не выводят из поддержки широко используемые смартфоны. Эксперт рассказал об опасностях пиратского ПО

Некорректно утверждать, что телефон перестанет работать, если выйдут обновления, которые на него нельзя установить. Некоторые функции со временем станут недоступны, однако с помощью смартфона по-прежнему можно будет звонить и открывать большинство приложений.

Чтобы узнать, когда текущая модель телефона перестанет обновляться, в открытом доступе можно найти информацию о том, как давно производитель переставал поддерживать предыдущие модели. Зачастую производители заранее публикуют информацию об остановке поддержки устройств на своих сайтах или в социальных сетях.

"Например, в 2022 году перестал обновляться iPhone 7 — значит, в следующие год-два Apple откажется от поддержки iPhone 8 и так далее. На основе этой информации можно делать прогнозы. Однако стоит помнить, что это не критично: даже после прекращения поддержки телефон можно будет использовать для повседневных задач", — резюмировал он.