МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Значительную часть дня многие из нас проводят в офисе. Так что проблемы со здоровьем, которые могут застать врасплох на рабочем месте, — далеко не редкость. Важно, чтобы в офисе была аптечка с минимальным базовым набором лекарств и медицинских изделий. Об этом агентству "Прайм" рассказывает врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия. Врач объяснила, почему нельзя ходить на работу больным

Никто не застрахован от различных травм, в том числе порезов. "Поэтому в офисной аптечке должна быть перекись водорода, которая поможет остановить кровотечения из небольшой раны. Для остановки кровотечения из крупного сосуда (артерии, вены) необходим жгут, а для наложения повязки — самофиксирующийся бинт, ножницы и лейкопластырь", — говорит эксперт.

Также стоит положить в аптечку средство для обработки ожогов, например, пантенол.

Важно также, чтобы в офисной аптечке были обезболивающие и жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, например, парацетамол, ибупрофен.

Кроме того, не стоит забывать и про антигистаминные (противоаллергические) препараты.

"На случай обморока у сотрудника в аптечке должен находиться 10% водный раствор аммиака, более известный как нашатырный спирт. Он оказывает сильное возбуждающее действие на дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга", — поясняет специалист.

А на случай болей в сердце в аптечку врач советует положить нитроглицерин. Этот препарат используется при выраженной стенокардии. Должны быть в аптечке и препараты от повышенного давления.

При отравлении (тошнота, рвота, диарея) могут понадобиться энтеросорбенты — препараты, которые связывают и ускоряют выведение токсических веществ из желудочного тракта. Например, смектит диоктаэдрический, лигнин гидролизный, полиметилсилоксана полигидрат.

Не будут лишними в офисе и успокоительные, например, настойка валерианы или пустырника.