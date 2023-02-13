МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Если говорить в целом о перспективах курса в горизонте всего 2023 года, то рубль к декабрю, скорее всего, будет стоить дешевле, нежели на старте года, рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Аналитик предупредила об ослаблении рубля весной

По его мнению, динамика рубля будет по-прежнему опираться на изменение сальдо торгового баланса, то есть, на то, что будет происходить с экспортом и импортом. Однако теперь это будет корректироваться действиями ЦБ, который по распоряжению Минфина покупает/продает активы из ФНБ в рамках бюджетного правила, добавил эксперт.

Оценки построены на ожиданиях того, что импорт в денежном выражении в 2023 году увеличится на 10-15% (год к году), а экспорт сократится не менее чем на 20% (год к году). В результате профицит баланса товаров и услуг сократится примерно в два раза относительно 2022 года.

Шульгин не ожидает существенного давления на курс рубля со стороны импорта в перспективе года.

"Товарный импорт еще в конце прошлого года восстановился практически до уровней, предшествовавших конфликту вокруг Украины. Он будет плавно расти в текущем году, при этом мы не видим предпосылок ожидать существенного восстановления инвестиционного импорта. Поэтому ключевой момент в динамике курса будет определяться тем, как относительно 2022 года сократится экспорт в денежном выражении и, как следствие, приток валютной выручки", — сказал эксперт.

Сейчас рынок сконцентрировался на рисках существенного расширения дефицита бюджета в 2023 году, поскольку предварительная статистика Минфина за январь (дефицит в этом месяце 1,76 трлн рублей) намекает, что установленный законом о бюджете дефицит на весь год в размере 2,9 трлн рублей в текущей точке смотрится очень консервативно. И это оказывает давление на российскую валюту.

"Ослабление рубля — один из способов увеличить доходы бюджета и поправить ситуацию за счет более выгодного курса для экспортеров. Но это краткосрочный эффект. Неверно утверждать, что слабый рубль в долгосрочной перспективе выгоден бюджету. Обесценивающийся рубль стимулирует инфляцию, поэтому Минфин в итоге будет вынужден наращивать остальные расходы на величину инфляции (более высокие индексации, расходы на инвестпрограммы). Также слабый рубль увеличивает затраты на обслуживание госдолга (в бюджете на 2023 год на это уже отводится 5,2% всех расходов)", — сказал Шульгин. Рубль уже все

Эксперт также отметил, что ослабление рубля в начале 2023 года отражает снижение объемов продаж валютной выручки из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Правда, он выразил уверенность, что в ближайшие недели будет скорректировано налогообложение нефтяной отрасли, поскольку цены Urals, формируемые агентством Argus, нерепрезентативны. В результате поступления в бюджет от нефтегазовых доходов возрастут. При этом свежие цифры указывают, что российские нефтяные компании увеличивают объемы добычи, и сейчас добыча близка к уровням февраля прошлого года. Таким образом, НК наращивают экспорт на фоне больших дисконтов, а НПЗ, похоже, сохраняют высокий уровень переработки и перенаправляют поставки нефтепродуктов на Ближний Восток и в Азию. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

В итоге, по мнению Шульгина, не стоит исключать сценарий, при котором дисконты стабилизируются или даже немного сократятся, а мировые цены на нефть во втором полугодии вырастут до $90-100/барр. Это могло бы обратить вспять ослабление рубля и стимулировать его укрепление, что и наблюдалось в 2022 году. Однако при таком сценарии бюджетное правило также развернется, и ЦБ за рубли уже будет не продавать (как сейчас), а покупать активы (юани, золото) в ФНБ, мешая рублю укрепляться, сказал эксперт.

Поэтому, по мнению Шульгина, курс во втором полугодии будет скорее торговаться в диапазоне 75-80, нежели в диапазоне 70-75.

"Пока базовый сценарий 77 рублей за доллар", — подытожил эксперт.