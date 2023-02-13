МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Хорошо вы знаете ваш собственный смартфон? Есть тревожные сигналы, которые гаджет посылает пользователю — их лучше не игнорировать, потому что в противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Подробнее об этом рассказал "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. Сомнолог раскрыла, почему нельзя спать рядом со смартфоном

"Бывает, что смартфон часто зависает, перезагружается, появляются проблемы с батареей и производительность резко снижается. Это может быть связано с использованием многочисленных приложений и потреблением контента, например, видео", — пояснил он.

Если же повышенной активности нет, горячая батарея или зависания могут быть признаком несанкционированного запуска вредоносного ПО. Оно может работать в фоновом режиме, обеспечивая кому-то доступ к данным смартфона. Поэтому быстрая потеря заряда при минимальном использовании и низкая производительность — сигнал того, что пользователю следует насторожиться.

Если ваш интернет-трафик стал заканчиваться быстрее обычного, это также означает, что к телефону подключается кто-то, кроме вас. Возможно, вредоносное ПО использует возможности вашего тарифного плана интернет-связи для отправки собранной информации во внешний источник, добавил эксперт. Забудьте эту Сеть: раскрыта опасность бесплатного интернета

Экран смартфона может начать мигать разными цветами. Скорее всего, это происходит из-за неполадок в работе его ПО. Тогда нужно удалить программу, которая мешает нормальному функционированию устройства, или же сбросить настройки до заводских. Последнее повлечет за собой необратимую потерю личных данных. Поэтому перед тем, как нажимать на RESET, скопируйте их на съемный носитель.

Иногда смартфон активизируется сам по себе, без какой-либо посторонней помощи или команды. Например, лежит себе гаджет на столе, а потом неожиданно начинает светиться экран, закачивается какое-либо приложение или же появляются неожиданные сигналы или звуки. Сторонний баннер в официальном приложении интернет-банкинга или приложение, которое вы не загружали, точно должны вас насторожить.

"Все упомянутое выше может быть следствием установки на ваш смартфон прослушки или вредоносного ПО", — заключил Степанов.