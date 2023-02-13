МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Сегодня многие торговые точки переходят с обычных бумажных чеков на электронные. Разумеется, последние очень удобны, поскольку не могут порваться, их нельзя забыть или потерять. Однако есть определенные ситуации, в которых вам необходимо брать и сохранять бумажный чек, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Юрист раскрыл схему обмана на кассах самообслуживания

Он объяснил, что бумажные чеки прежде всего нужны, если вы не уверены, подойдет ли купленная обувь или одежда для вас или членов вашей семьи. То есть, вполне вероятно, что в течение двух недель ваш товар может быть сдан в магазин с целью обмена, или же, если не будет аналогичного товара нужного вам размера, будет возврат денег. В этом случае обязательно сохраняйте бумажный чек, и у магазина не будет никаких вопросов относительно того, что вы купили товар именно у них, сказал Янин. Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными чеками на технику

Также эксперт посоветовал брать бумажные чеки при крупных и дорогостоящих покупках и на те вещи, которые продаются с гарантией. По закону это необязательно, и покупатель не обязан предъявлять чек при наступлении гарантийного случая или возврате товара. Но всегда лучше подстраховаться и иметь на руках документ или его фото. Если нет, то при обращении в магазин вам придется ссылаться на какие-то свидетельские показания или на распечатку гарантийного талона, в то время, как бумажный чек избавит вас от головной боли и поисков каких-то доказательств, отметил эксперт.

В заключении Янин отметил, что если вам высылают чек в электронной форме, то это полностью снимает все возможные проблемы по вышеупомянутым ситуациям, поскольку электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. "Главное — их тоже желательно не удалять сразу, а сохранить у себя в мобильном телефоне или компьютере", — резюмировал эксперт.