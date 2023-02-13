МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Землетрясения в Турции и сопутствующие им трагические события породили вопрос о перспективах газового хаба, создание которого стало одной из амбициозных целей страны в сфере международного сотрудничества. "Прайм" попытался разобраться. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

ТОРЖЕСТВА ПЕРЕНОСЯТСЯ

Саммит в Стамбуле, который планировалось посвятить теме создания в Турции газового хаба (регионального распределительного центра), сориентированного, в первую очередь, на рынок Европы, решено перенести примерно на 21-22 марта. Об этом сообщил целый ряд СМИ в разных странах. В торжественном мероприятии, намеченном изначально на 14-15 февраля, ожидается участие представителей поставщиков природного газа с Ближнего Востока, из Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы.

Решение последовало после трех грандиозных землетрясений с эпицентром в Турции, произошедших 6-7 февраля. Стихия, согласно данным, актуальным на раннее утро 13 февраля, унесла жизни почти 30 тысяч жителей страны.

На этом фоне в информационном пространстве стали возникать спекуляции на тему возможного пересмотра амбициозных "газовых" планов Анкары.

Напомним: идею создания нового распределительного газового центра впервые официально озвучил президент России Владимир Путин осенью 2022 года. Выступая 12 октября на "Российской энергетической неделе", он заявил, что транзит природного газа с "Северных потоков" можно переместить в регион Черного моря и в Турцию. Озвученное получило живой отклик у турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который, в свою очередь, дал понять, что его страна крайне заинтересована в предложении и намерена реализовать задуманное как можно скорее.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Запуск хаба перенесут не из-за того, что какие-то проблемы от него, а просто оттого, что это не вовремя, считают эксперты. Предполагается, что это будет помпезное мероприятие, где покажут достижения Турции, что она становится значимым игроком. И это будет торжественно. "Сейчас, конечно же, это неуместно. В регионе произошла огромная трагедия. Для Эрдогана важно сейчас именно эмоциональное восприятие его фигуры со стороны граждан. Конечно, он не хочет раздражать никого запуском этого хаба, этаким "пиром во время чумы", — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

Поэтому процедуру отложили, чтобы не показалось, что власти не участливы. Основная тема сейчас — это, конечно, спасение людей, восстановление разрушенных районов, демонстрация солидарности, а вовсе не запуск газового хаба. Тем более, никаких конкретных объектов в строй не введут. "Это просто начало сделок, причем — наверняка только между "Газпромом" и, может быть, турецкими трейдерами, по сути — в виртуальном пространстве, — объяснил аналитик. — То есть они просто будут покупать у "Газпрома" газ и, вероятно, перепродавать частично каким-то компаниям, например — в Болгарию. То есть была важна именно церемония. А тут получается, что торжественную церемонию проводить нельзя. Но власти Турции, конечно, хотят провести ее позже".

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Землетрясение как таковое вряд ли всерьез повлияет на сроки превращения Турции в крупного поставщика газа, полагает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Он обращает внимание, что акватория Черного моря существенно удалена от восточных районов Турции, которые были наиболее сильно затронуты землетрясением.

Кроме того, специалист обращает внимание, что власти Турции, вынашивая амбициозные планы в газовой сфере, могут частично рассчитывать и на собственные ресурсы. "Основным регионом добычи должен будет стать турецкий сектор Черного моря, запасы которого в конце 2022 года были повышены до 0,7 триллионов кубометров", — напоминает он. Турция запланировала начать в 2023 году добычу газа на месторождении Сакарья, увеличив ее к 2027 году до 15 млрд кубометров в год. Это чуть меньше мощности балканской ветки "Турецкого потока", по которому "Газпром" снабжает страны Южной Европы (15,8 млрд кубометров), замечает эксперт. Родионов допускает, что извлекаемый на месторождении Сакарья газ Турция будет использовать для замещения импорта сжиженного природного газа (СПГ), который в 2021 году составил 13,9 млрд кубометров.

Однако если собственный газ турецкая сторона будет потреблять самостоятельно, то едва ли для его реализации нужен хаб. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

Тем не менее судьба газового хаба в Турции предопределена, уверен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, он будет создан, — говорит эксперт. — И логика его создания лежит не только в текущей конфронтации между Россией и Европой, но и в развитии газовой отрасли Турции. Если сказать точнее, в том факте, что Турция хочет стать газовым хабом всеевропейского значения. Для начала она хотела бы стать газотранспортным узлом, через который будет идти газ от нескольких поставщиков. В целом это удалось. Теперь можно создавать финансовые инструменты, которые позволяют превратить этот узел в центр торговли. Создание хаба для Турции — это повышение ее статуса, а для нас — расширение финансовых инструментов, с помощью которых мы можем воздействовать на газовый рынок не в смысле попыток взвинтить цены, в чем нас обвиняют европейцы, а в плане упрощения нашего присутствия на этом самом газовом рынке".

При этом тема газового хаба может стать своего рода аргументом для Турции, чтобы получить некие дополнительные скидки от "Газпрома", полагает Юшков. "Я думаю, что в 2023-м хаб все равно запустят, и сделают это торжественно, — рассуждает он. — Но Эрдоган, возможно, использует эту трагедию как аргумент в пользу того, почему нужно улучшить позиции самой Турции в "газовых" отношениях с Россией. То есть дать скидку или, может быть, отсрочку платежей. Потому что "в Турции разрушения нанесли удар по экономике… нужно больше денег на восстановление… поэтому дайте скидку". Хотя на самом деле ситуация в экономике Турции была не лучшая и до землетрясения".

Таким образом, трагические события предыдущих дней в Турции едва ли станут препятствием для реализации выгодного для страны проекта, способного укрепить ее позиции на международной арене. Судьба газового хаба по-прежнему зависит от политической воли сторон, в первую очередь — турецкой и российской. А взаимная выгода для Москвы и Анкары, на которую указывают эксперты, достаточна, чтобы они продолжили стремиться к реализации проекта.