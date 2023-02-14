МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, как и постоянный доступ к интернету, роуминг и сотни звонков и смс, чтобы всегда быть на связи. Однако каждый из нас оказывается в такой ситуации, когда деньги с баланса вдруг начинают исчезать неожиданно быстро, как держать под контролем свои расходы на связь и какие "подводные камни" скрывают сотовые операторы, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Сомнолог раскрыла, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Во-первых, он посоветовал внимательно проверять свой тарифный план. Сейчас у большинства пользователей есть доступ в личный кабинет, где можно посмотреть тариф и все списания, чтобы четко ориентироваться, на что тратятся ваши деньги. Нужно помнить, что в основном тарифы на сотовую связь не снижаются и операторы по-прежнему используют массу уловок, чтобы увеличить свой доход.

Во-вторых, нужно контролировать те услуги, на которые вы подписаны — ведь среди них есть как те, которые предоставляются бесплатно, так и платные, и не факт, что они действительно нужны вам. Например, пользователь может и не подозревать о подключенной услуге "Замени гудок", так как сам себе он не звонит. Или услуга АнтиАОН — с помощью нее вы можете скрыть свой номер при всех исходящих звонках, однако стоимость такой анонимности может быть недешева. Кусков настоятельно рекомендует хотя бы раз в месяц проверять все имеющиеся опции в вашем личном кабинете, потому что бывают ситуации, когда оператор без уведомления подключает те или иные услуги либо меняет их стоимость. Если же его нет, то следует дозваниваться до колл-центра и спрашивать количество услуг и их стоимость.

"Пользователь должен выбирать свой тарифный план, исходя из того, насколько часто он пользуется голосовой связью и сколько интернет-трафика ему нужно", — сказал Кусков. Названы странные сигналы вашего смартфона, которые нужно понимать

В-третьих, будьте внимательны при звонках в справочные службы и различные колл-центры — часто мы, сами того не замечая, переплачиваем просто за минуты ожидания. Также Кусков посоветовал внимательно отслеживать свои мобильные подписки, которые часто подключаются, когда вы заходите на мобильную версию какого-либо сайта или же при установке игры. "Навязанные" вам подписки также можно отследить в личном кабинете на сайте оператора, а отключить их можно в любом салоне сотовой связи.

Наконец, в-четвертых, будьте внимательны при пересылке СМС-сообщений. Кусков напомнил, что стандартное ограничение операторов по длине сообщения — 70 символов для кириллицы, 160 — для латиницы. Все, что больше этого, будет разбито на несколько отдельных смс.

"Есть и еще одна "фишка" для владельцев смартфонов — ваш гаджет захочет "сэкономить" средства своего владельца и преобразует слишком длинные SMS в MMS. Так что не удивляйтесь, если увидите в ежемесячном счете оплату за MMS, которыми вы, казалось бы, и не пользовались", — резюмировал телеком-аналитик.