МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. С 1 марта вступают в силу новые правила дорожного движения. Главные изменения касаются правил проезда круговых перекрестков и регулировки передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), рассказали агентству "Прайм" эксперты из ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр. Плати больше и катись дальше: что ждет автомобилистов с 1 января

Раньше при выезде на перекресток с круговым движением уступать были обязаны все. Теперь, если вы выезжаете на такой перекресток с главной дороги, приоритет на вашей стороне. Если выезд происходит с второстепенной дороги, следует уступить водителям, которые уже движутся по кругу.

"Нововведение должно окончательно организовать порядок движения на круговых перекрестках", — пояснили эксперты.

Много внимания в новых правилах уделено СИМ — электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и иным подобным средствам. Согласно новой трактовке, СИМ займут промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами. В новых правилах прописано, как разрешено двигаться водителям СИМ и какие запреты на них распространяются. При этом СИМ и мопед — разные термины и к ним предъявляются свои требования. С 1 марта перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается во всех случаях. Минпромторг сообщил об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч

Но это еще не все новости для водителей. С 1 марта знак "инвалид" на автомобиле может быть установлен только, если сама машина внесена в федеральный реестр инвалидов. На дорогах, где установлены знаки разрешенного времени парковки по четным и нечетным дням, теперь можно стоять на обеих сторонах с 21 до 24 часов.

Пешеходов также ждут новации — прежде всего, новая разметка для обозначения диагональных пешеходных переходов. Она действует только на регулируемом перекрестке. Если светофоры не работают, диагональным переходом пользоваться нельзя.

Маршрутки и междугородные автобусы, в которых нет ремней безопасности и можно возить пассажиров стоя, вне населенных пунктов должны двигаться со скоростью не более 70 километров в час. Если ремни безопасности есть и места только сидячие, максимум скорости — 90 километров в час. Кроме того, с 1 марта запрещается стоянка автобусов в жилых кварталах и на дворовых территориях. Водителей предупредили о новых дорожных знаках с 2023 года

С 1 марта на общественном транспорте будут устанавливаться табло "Внимание, пассажир!". Если оно включено, водитель обязан остановиться, даже если пассажиров на проезжей части нет.