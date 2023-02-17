МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Досрочное погашение не всегда происходит по инициативе заемщика, иногда банк может потребовать от клиента закрыть долг раньше срока. В некоторых случаях это обоснованно, а в некоторых нет, рассказывает агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер финтех-компании "ЕваБета" Сергей Григорян. Финансист объяснил, когда кредит нельзя закрывать досрочно

Согласно букве закона, организация, которая выдала заем, может требовать вернуть деньги досрочно только в трех случаях:

1. Если заемщик просрочил очередной платеж более чем на 60 календарных дней за последние полгода. При этом кредитор должен установить разумный срок для возврата долга, который не может быть меньше 30 дней с момента направления уведомления. То есть финансовая организация в любом случае не может потребовать погасить кредит досрочно прямо завтра.

Для краткосрочных кредитов, выданных менее чем на 60 дней, максимальная просрочка составляет 10 дней. Таким же должен быть и максимальный срок возврата долга. У вас три шанса. Инвестстратег рассказал, как выпутаться из долгов

2. Если кредитный договор предусматривает страхование, а заемщик не делает этого в течение 30 календарных дней. Исключение — случаи, когда в договоре прописано повышение процентной ставки по займу при отсутствии страхования. "Если страховка оформляется не сразу на весь срок, а продлевается ежегодно, стоит учитывать данный фактор", — говорит специалист.

3. Если кредит использован не по назначению. Например, вы взяли кредит на строительство дома, а потратили на покупку автомобиля. Если вы не сможете подтвердить целевые расходы, финансовая организация имеет право потребовать вернуть долг досрочно.

"Банк не имеет права потребовать досрочного погашения кредита при ухудшении вашего материального положения, смене места жительства или работы, увольнении с работы", — предупреждает эксперт. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

Если вы понимаете, что не можете платить, следует обратиться в кредитную организацию и вместе найти пути решения. Банк так же, как и заемщик, заинтересован разрешить ситуацию мирным путем, потому что работать с проблемными задолженностями нерентабельно. В таких ситуациях может быть предложена реструктуризация долга, рефинансирование, кредитные каникулы, заключил Григорян.