МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Многие водители по-прежнему не считают нарушением проезд на желтый сигнал светофора — ведь, по их мнению, он загорается, чтобы позволить завершить маневр. Но это не совсем так, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Водителей предупредили о новых правилах движения с 1 марта

По ее словам, суды стали формировать практику недопустимости движения на желтый сигнал и приравнивать его к проезду на запрещающий "красный". Между тем, согласно ПДД, есть две разновидности желтого сигнала светофора, которые важно различать — запрещающий и предупреждающий.

В первом случае он как запрещает движение, так и предупреждает о предстоящей смене сигналов светофора. Это по сути запрещающий сигнал для движения. Второй вид "желтого" разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности, и в этом случае сигнал будет мигающим.

Продолжить движение на запрещающий желтый можно, лишь если в противном случае водителю придется применить экстренное торможение. Считается, что оно опаснее, чем проезд перекрестка перед сменой сигналов светофора. Россиянам рассказали о появлении нового сигнала светофора

Размер штрафа за нарушение составит 1000 рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года уже 5000 рублей. При этом на повторное нарушение не распространяется скидка 50 процентов на сумму штрафа.

Большая часть таких нарушений фиксируется на камеры, поэтому при оспаривании размера штрафа будет рассматриваться скорость и интенсивность автомобильного потока на предмет того, имел ли водитель возможность остановиться перед стоп-линией, не создавая аварийной обстановки. Вполне вероятно, что ответить на данный вопрос можно будет лишь после проведения в суде трассологической экспертизы. Дойдет ли до этого дело, вопрос другой, поскольку цена экспертизы значительно превышает размер установленного штрафа.