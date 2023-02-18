МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Максимально полезен для здоровья чай без сахара и других подсластителей. В этом случае он может снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Это касается любых видов популярного напитка — правда, с травяными чаями лучше быть осторожным, рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова. Россиянам рассказали, какое вино наносит наименьший вред здоровью

Чай нельзя отнести к напиткам, которые значительно влияют на здоровье, но определенный положительный эффект он имеет. В нем содержится большое количество биологически активных веществ, таких, как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1, В2, Р, РР, железо, магний, кальций, кофеин.

"Если ежедневно пить три чашки зеленого чая, то снижается риск развития рака предстательной железы и рака эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний и таких тяжелых состояний, как инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда", — привела пример терапевт.

Влияние черного чая тоже благотворно влияет на здоровье. Так, у пожилых он может уменьшать риск развития когнитивных нарушений и даже остеопороза. С травяными чаями Александрова советует "быть осторожнее" — лучше проконсультироваться с врачом, так как некоторые травы могут сильно влиять на организм.

Если нет аллергии, то можно попробовать чай со зверобоем. Он снимает напряжение, успокаивает и тонизирует одновременно. Этот вид напитка способен повышать уровень серотонина, таким образом оказывая "антидепрессивный эффект".

"Все положительные эффекты касаются влияния чая без добавления сахара или сливок. Их добавление, наоборот, может повысить метаболические риски", — заключила Александрова.