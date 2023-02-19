Юрист Соловьев: по закону можно перейти на другой вид пенсии или получать две пенсии сразу
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По закону можно перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две пенсии сразу: кому и как это можно сделать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Вариантов получения пенсии обычно несколько. Важно выяснить, какой из них выгоднее в текущих условиях. К примеру, вы получаете социальную пенсию, при этом официально работаете и копите пенсионные баллы. Как только их будет достаточно, вы сможете перейти на страховую пенсию по инвалидности. Получатели военной пенсии, например, по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них возникнет право на надбавки.
Максимально выгодные варианты придется искать самому — новый Социальный фонд этим не занимается и не переводит получателей пенсии с одного вида на другой автоматически. "Чтобы это сделать, придется изучить законы, получить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения и рассчитать для себя оптимальный на данный момент вариант", — отмечает юрист.
Получать две пенсии можно, если у вас есть на это право. Оно определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также о государственном пенсионном страховании. Действующее законодательство предусматривает возможность одновременно получать пенсию по инвалидности и по старости для следующих категорий граждан:
- участников Великой Отечественной войны (условия получения статуса указаны в ФЗ "О ветеранах");
- награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- получивших инвалидность вследствие военной травмы.
В любом случае, переход с одного вида пенсии на другой и получение двух пенсий сразу происходит по инициативе гражданина. Тем, у кого есть на это право, следует все выяснить, а затем обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, заключил юрист.
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