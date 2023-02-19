МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По закону можно перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две пенсии сразу: кому и как это можно сделать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам напомнили, что нужно сделать за несколько лет до пенсии

Вариантов получения пенсии обычно несколько. Важно выяснить, какой из них выгоднее в текущих условиях. К примеру, вы получаете социальную пенсию, при этом официально работаете и копите пенсионные баллы. Как только их будет достаточно, вы сможете перейти на страховую пенсию по инвалидности. Получатели военной пенсии, например, по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них возникнет право на надбавки.

Максимально выгодные варианты придется искать самому — новый Социальный фонд этим не занимается и не переводит получателей пенсии с одного вида на другой автоматически. "Чтобы это сделать, придется изучить законы, получить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения и рассчитать для себя оптимальный на данный момент вариант", — отмечает юрист.

Получать две пенсии можно, если у вас есть на это право. Оно определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также о государственном пенсионном страховании. Действующее законодательство предусматривает возможность одновременно получать пенсию по инвалидности и по старости для следующих категорий граждан:

участников Великой Отечественной войны (условия получения статуса указаны в ФЗ "О ветеранах");

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

получивших инвалидность вследствие военной травмы.

В любом случае, переход с одного вида пенсии на другой и получение двух пенсий сразу происходит по инициативе гражданина. Тем, у кого есть на это право, следует все выяснить, а затем обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, заключил юрист.