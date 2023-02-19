МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. На следующей неделе в базовом сценарии пара доллар/рубль может отступить в район 72,5 рубля, рассказал "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Рубль вырос, сократив потери за неделю к доллару, юаню и евро

Он отметил, что с середины января основные мировые валюты перешли к росту и к середине февраля смогли выйти на максимумы с апреля прошлого года. Поводом к подобной динамике стало ожидание изменения баланса спроса и предложения на рынке, сказал Зварич.

"Растущий импорт способствует увеличению спроса на иностранные валюты. При этом сохраняются риски снижения поступления иностранной валюты со стороны экспортеров как за счет ограничений, вводимых некоторыми странами, так и за счет возможного снижения цен на товарных рынках, которое может быть вызвано ухудшением ситуации в мировой экономике и переходом экономик отдельных стран в рецессию. В результате, баланс смещается в пользу иностранных валют, что и отразилось в динамике рубля в последние недели", — объяснил аналитик.

Зварич добавил, что продажи валюты в рамках бюджетного правила не смогли оказать существенного влияния на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам и сдержать его ослабление. В США предрекли "настоящий ад" на финансовых рынках

При этом, отметил он, в текущий момент складывается ситуация, которая может привести к коррекционному укреплению рубля на предстоящей неделе. Ведь к продажам валюты по бюджетному правилу добавится и объем предложения от экспортеров, которые будут готовится к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 февраля.

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что доллар, евро и юань уже подошли к важным уровням — 75, 80 и 11 рублей, которые могут выступить сопротивлением и не позволить им продолжить волну роста.

"Так, от данных уровней часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах, что окажет поддержку рублю. В результате, уже в пятницу уходящей недели данные факторы позволили рублю отыграть часть потерь", — отметил Зварич. В частности, доллар после роста первых часов роста и тестирования отметки 75 рублей, перешел к снижению и уже к середине дня отступил в район 74 рублей.

По мнению аналитика, действие данных факторов на предстоящей неделе может усилиться, так как экспортеры будут наращивать объемы продаж валюты, что позволит рублю продолжить коррекционное восстановление. Все на продажу. Что ждет рынки в начале недели

"Если в базовом сценарии пара доллар/рубль может отступить в район 72,5 рубля, то в рамках позитивного сценария, при возникновении дополнительной поддержки, например, в виде роста цен на нефть, американская валюта к концу следующей недели может перейти в диапазон 70 — 72,5 рубля и даже протестировать его нижнюю границу", — заключил Зварич.