МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Нынешний отскок рубля потенциально формирует привлекательные условия для новой волны покупок валюты. Поэтому, несмотря на общую низкую торговую активность на текущей короткой неделе, нельзя исключать резких движений на рынке перед самыми выходными, рассказал "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Аналитик назвал момент, когда рубль перестанет падать

"Возможно, часть инвесторов может предпочесть выйти из рублевых активов в преддверии длинных выходных", — предположил он.

В конце прошлой недели коррекция зарубежных валют на российском рынке сопровождалась довольно заметными объемами торгов. Так, дневной оборот по паре доллар/рубль (с расчетами "завтра") оказался максимальным с конца декабря прошлого года.

Это могло означать, что крупные игроки сочли нынешнее ослабление рубля завершившимся и решили зафиксировать прибыль. Помимо этого, к продажам валюты могли подключиться экспортеры, чтобы заранее конвертировать валютные средства для уплаты налогов по привлекательному курсу. Почему все спешат избавиться от рубля

После длинных выходных рубль может вновь получить некоторую поддержку из-за налоговых платежей в бюджет в конце месяца, однако лишь при условии отсутствия новых геополитических потрясений, считает Кравченко. Впрочем, он предполагает, что поддержка налогами скорее всего также будет весьма ограниченной, так как часть игроков уже сконвертировала валюту, а в целом на рынке сейчас огромный профицит рублевой ликвидности.

До конца месяца диапазон движения по паре доллар/рубль может оказаться достаточно широким — 73,5-75,5 рублей, с возможным выходом курса за пределы верхней границы, подытожил Кравченко.