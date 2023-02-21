МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. С 1 марта 2023 года появится новый сигнал светофора — стрелка белого цвета с изображением пешехода. Она укажет, что за поворотом по направлению движения пешеходный переход, и там могут переходить дорогу, пояснили агентству "Прайм" эксперты из ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр. Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый свет

Прежде этот сигнал уже работал в ряде регионов страны в качестве эксперимента и показал высокую эффективность, снизив опасность аварий. Теперь он будет применяться в России повсеместно.

Новых правил белая стрелка не вводит — уступать на переходе водитель обязан и так. Она лишь несет дополнительную информацию, чтобы упростить жизнь водителям и сократить число аварий с участием пешеходов. Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП

Кроме этого, теперь станет понятнее, кому адресован сигнал светофора. Если он выполнен в виде велосипеда, то касается велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе, но не пешеходов. Если водитель использует средства индивидуальной мобильности, то должен руководствоваться сигналами для пешехода или велосипедиста в зависимости от того, по какой дорожке движется.

Знать об изменениях сигналов светофора важно, потому что за их нарушение предусмотрены штрафы — от 800 до 5000 рублей.