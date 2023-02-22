МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Текущий курс рубля вполне актуален для экономики и учитывает большинство ключевых факторов,поэтому увидеть доллар по 80 рублей мы сможем лишь при появлении дополнительных негативных драйверов, рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Россиянам объяснили, почему рубль “замер” перед праздниками

По его мнению, 75-70 рублей за доллар — наиболее вероятный диапазон на этой неделе.

"Если не случится геополитических неожиданностей, мы увидим курс ближе к 70, но вряд ли до длинных праздников. Полагаем, нижняя граница будет краткосрочно ограничена уровнем 72,00", — сказал эксперт.

В праздники торги основными валютами на биржах продолжатся с низкой ликвидностью. Однако волатильность может быть высокой с учетом множества политических событий, чреватых неожиданностями. Так, в среду 22 февраля Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановые заседания. А до 24 февраля включительно США, Европа и страны G7 пообещали официально анонсировать новые антироссийские санкции. Равнение на послание: рубль под давлением

К прочим факторам давления на рубль Шульгин отнес риск увеличения бюджетного дефицита, сокращение предложения валютной выручки на фоне снижения нефтегазовых доходов и спекулятивный спрос на валюту. Однако их влияние уже идет на убыль, а давление геополитики себя уже исчерпало. В итоге если санкционная тематика не подтолкнет рубль к ослаблению, его перспективы могут оказаться не такими уж мрачными, подытожил аналитик.