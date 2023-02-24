МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий закон уже опубликован и вступил в силу. Выплаты поднимут до среднероссийского уровня, в случае необходимости гражданам установят доплату, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Пенсии в новых регионах вырастут до среднероссийского уровня

"Президент подписал закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, он опубликован и вступил в силу", — заявила она.

Согласно этому документу, с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в этих регионах, осуществляется в соответствии с законодательством страны. Как отметила эксперт, стаж и среднемесячная зарплата за периоды работы на данных территориях будет подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

"У граждан, которым по состоянию на 1 марта пенсии уже выплачиваются по ранее действовавшему украинскому законодательству, есть право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии. Если при перерасчете размер новой пенсии окажется меньше, то гражданину будет установлена доплата", — пояснила Ногайлиева.

Если человек имеет право на две и более пенсии по законодательству России, то доплата устанавливается к страховой пенсии либо к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. При этом в обоих вариантах доплата ежегодно индексируется в общем порядке, объяснила юрист.