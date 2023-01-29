МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Самым распространенными видом пенсии в России является пенсия по старости, именно ее получает или будет получать впоследствии большинство работающих россиян. В беседе с агентством "Прайм" заместитель начальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по г. Москве и Московской области Екатерина Ильина напомнила о том, кто получит право выхода на трудовую пенсию в 2023 году. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

Специалист отметила, что с 2019 года началось поэтапное, с шагом в один год, повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. "Переход к "новому" нормативному пенсионному возрасту, по сути, завершится в 2028 году, когда право на страховую пенсию по старости будет возникать у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин, достигших возраста 60 лет", — пояснила она.

В прошлом 2022 году право на страховую пенсию приобрели женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. "С учетом указанного поэтапного повышения общеустановленного возраста граждане в 2023 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях не приобретут", — добавила специалист.

Вместе с тем, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного возраста (в течение переходного периода данная льгота будет применяться к нормативному пенсионному возрасту, который действует в соответствующем календарном году).

Представитель Фонда привел в пример мужчину, которому в 2021 году исполнилось 60 лет.

"Нормативный пенсионный возраст составляет 63 года, соответственно, пенсия по старости ему может быть назначена в 2024 году. Если же он приобретет длительный страховой стаж установленной продолжительности (42 года), к примеру, в 2023 году, то страховая пенсия по старости может быть ему назначена досрочно, уже в 2023 году, то есть при достижении 62 лет", — добавила Ильина. Россиянам напомнили о "неочевидных" льготах от государства

Также правом раннего выхода на пенсию в 2023 году могут воспользоваться:

— женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, достигшие возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

— женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, достигшие возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

— женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, достигшие возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

— один из родителей инвалидов с детства, воспитавший их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;

— опекуны инвалидов с детства или лица, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, который был предусмотрен по состоянию на 31 декабря 2018 года (то есть 55 лет женщины, 60 лет мужчины), на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.

Еще одна категория россиян, кто имеет право выйти на пенсию раньше, это женщины, родившие двух и более детей и проработавшим не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

"Им страховая пенсия назначается по достижении возраста 50 лет при наличии 20 лет страхового стажа. Таким образом, если женщина работала на Севере, то пенсия ей может быть установлена досрочно и при наличии двух детей, а не трех, четырех или пяти, как это предусматривается в отношении женщин, которые трудились в обычных условиях", — подытожила специалист.