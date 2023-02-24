МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Приобрести автомобиль по схемам параллельного импорта — заманчивая идея, ведь часто поставщики предлагают хорошие цены и необычные для России комплектации. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях: покупка такой машины часто сулит сплошные проблемы, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

Авто, выпускаемые для разных стран, как правило, имеют особенности в адаптации под тот или иной рынок с учетом климатических условий и других факторов, отметил директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Это может быть комплекс дополнений — например, на конвейере формируется увеличенный дорожный просвет, калибруется подвеска. Изменения диктуются требованиями рынка и объективными условиями, климатом и состоянием дорог. На машину могут установить дополнительную защиту от коррозии или усиленную шумоизоляцию. Для стран с холодным климатом ставят более мощный аккумулятор, для электромобилей — подогрев аккумулятора. Среди дополнительных опций обогрев руля, зеркал и сидений.

"Все это может быть критично для нашего климата и абсолютно не востребовано в жарких странах", — заявил специалист.

Для таких стран, как ОАЭ, топовые комплектации, как правило, оснащены продвинутыми системами климат-контроля. Машины, выпускаемые для этого рынка, в основном светлого цвета.

Вообще адаптация под климат различных стран — немаловажный фактор. На него необходимо обращать внимание, если вы решили приобрести автомобиль по каналам параллельного импорта: ведь ваша модель вполне могла быть изготовлена для другого рынка. Например, Mercedes, пригнанный из ОАЭ, может не иметь антикоррозийной обработки кузова, потому что в Эмиратах всегда солнечно и сухо. В других марках может отсутствовать пакет зимних опций — нет подогрева руля и сидений, отсутствует "печка: в жарких странах она просто не нужна, рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП

Некоторые отличительные черты моделей, выпускаемых для конкретных рынков, могут быть регламентированы особенностями самих этих стран.

Машины, которые производятся для американского рынка, имеют другую оптику — в фарах и фонарях отличаются настройки и интенсивность освещения, поэтому их использование в России опасно, предупредил Рязанов. Из-за большей площади освещения можно ослепить автомобилиста, двигающегося навстречу, и спровоцировать ДТП. Таким образом, одна и та же модель может быть представлена на рынках разных стран с адаптацией под конкретные условия. Результат — значимые различия в технических характеристиках и экстерьере. Эксплуатировать такие машины в России вряд ли возможно, по крайней мере, без серьезной доработки.

Есть и особенности, связанные с ментальностью клиентов. Обычно авто с азиатских рынков набиты опциями буквально "под завязку". И, наоборот, с европейских — более аскетичны из-за бережливого и экономного отношения к тратам на транспортные средства.

Отличаются даже названия марки и модели автомобилей. Так, внедорожник, известный в России под маркой Dargo, в Китае называется DaGou. Или, например, в КНР Omoda — новая серия марки Chery, а в нашей стране — отдельный бренд.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В теории, любой современный авто должна без проблем работать в любой точке земного шара. Но на практике это происходит несколько иначе, рассказал эксперт Егор Васильев. Например, машины известных брендов, предназначенные для российского рынка, сильно отличаются от своих европейских собратьев. И дело здесь даже не в увеличенном объеме бачка для жидкости системы отмывания стекол.

Климатические условия, особенности дорожного покрытия и специфика управления заставляют производителей вносить серьезные изменения в конструкцию своих авто.

Например, усиливается кузов, для него могут сделать оцинковку, которая для других рынков вовсе не предусмотрена, может появиться и дополнительная шумоизоляция. Вносятся изменения в подвеску и рулевое управление. Первая становится более энергоемкой, причем, часто за счет радикальной доработки амортизаторов. Рулевое управление адаптируют для снижения вибраций на плохих дорогах.

Кроме того, в российских комплектациях могут появляться дополнительные опции подогрева стекол и сидений. Естественно, что мотор также адаптирован под Россию. Хотя бы для использования топлива, не всегда соответствующего европейским стандартам. В "Автостате" рассказали, какие автомобили выгодно продавать в 2023 году

Так, по словам Васильева, автомобиль с двигателем "Евро-6" может сильно и неприятно удивить своего владельца, отказываясь правильно работать на отечественном бензине.

МУКИ ВЫБОРА

Так что при выборе автомобиля, приобретаемого по схеме параллельного импорта, следует приготовиться к тому, что очень быстро вы можете получить целый воз проблем с мотором, коробкой, катализатором, электрикой и даже с кузовом.

"Конечно, это не произойдет сразу. Но при длительной эксплуатации авто проблемы будут неизбежны", — уверяет специалист.

Кроме того, следует учитывать и технологическую продвинутость модели, на которой вы остановили свой выбор. Ведь многие бренды даже при выполнении простых сервисных операций требуют замены или обновления программного обеспечения и часто отказывают в этой услуге отечественным дилерам и потребителям.

Тем более, стоимость запчастей выросла практически в разы, и пока не похоже, что они подешевеют, признал эксперт.

По этой причине при покупке авто по параллельному импорту он посоветовал отдавать предпочтение простым моделям и комплектациям. И лучше тем, которые были изготовлены для стран с похожим климатом. При этом важно озаботиться соответствием предоставленных производителем документов российским нормам и требованиям.