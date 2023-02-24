МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля по-прежнему преимущественно определяется торговыми потоками, поэтому чем меньше мы продаем нефть и газ, тем дешевле нацвалюта, но во второй половине года ситуация может исправиться, рассказала агентству "Прайм" главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

В первые месяцы 2023 года нефтяной дисконт и прочие ограничения на российских экспорт способны опустить национальную валюту на более слабые позиции. Дополнительно давят на курс снижение продаж валюты экспортерами и рост спроса со стороны импортеров, которые мы уже наблюдаем.

"Наиболее слабые уровни ожидаются в начале года — перестройка логистических цепочек, вызванная введением эмбарго на нефть и нефтепродукты, приведет к значимому снижению экспортных доходов", — добавила экономист.

В первом квартале этого года она ожидает курса в районе 75 рублей за доллар с некоторой стабилизацией во втором квартале и небольшим укреплением к концу текущего года.

Прогнозируемое ослабление может быть достаточно мягким, в том числе, за счет реализации бюджетного правила. Выпадение экспортных доходов останется определяющим фактором ослабления курса рубля, но увеличение продажи валюты Центробанком частично сгладит негативный эффект, резюмировала Лаврова.