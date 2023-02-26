МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. С 1 марта утвержден новый порядок проверки водителей на наличие в крови алкоголя, теперь проводить эту процедуру можно будет лишь в присутствии двух понятых либо с записью на видео, рассказал агентству "Прайм" эксперты ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр. В России с 1 марта появится новый сигнал светофора

По их словам, автоинспекторы могут заснять проверку количества промилле алкоголя на телефон и при необходимости использовать отснятые видеоматериалы для назначения штрафа или передачи дела в суд. В предыдущей версии правил было лишь упоминание про понятых.

Основания для проверки остались прежними: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, не соответствующее обстановке поведение, неустойчивая походка. Наличие алкоголя в крови по-прежнему будет определяться по выявлению в выдыхаемом воздухе этилового спирта до 0,16 промилле.

Также в обновленных правилах прописаны причины, по которым автомобилиста могут направить на освидетельствование в медучреждение. Во-первых, это отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте. Во-вторых, несогласие с результатами проведенного освидетельствования. В-третьих, если у инспектора есть основания полагать, что водитель нетрезв, даже если прибор это не подтвердил.

Новый порядок проверки на спиртное позволит объективнее рассмотреть ситуации, в которых возникали подозрения в отношении автомобилистов, управляющих машиной в нетрезвом виде. Использование видеозаписи во время проведения освидетельствования создаст дополнительные гарантии соблюдения прав граждан, резюмируют эксперты.