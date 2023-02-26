МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Здоровый человек может употреблять натощак любые продукты без каких-либо последствий, но для из каждого правила все же есть исключения. Даже если проблемы со здоровьем незначительны, привычный для многих завтрак в стиле "кофе и круассаны" может обернуться неприятностями, пояснила агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. Не сойти с места: сколько блинов можно съесть на Масленицу

Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок. К ним относятся цитрусовые, прежде всего, их сок. Они стимулируют выработку соляной кислоты, также после их употребления через некоторое время появится изжога, тянущие боли в области желудка, отрыжка.

Также не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока. Не стоит есть сладости и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Казалось бы, с этими продуктами человек получает дополнительные калории. Но уровень сахара в крови быстро снижается и человек чувствует себя голодным. Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие.

И, конечно, натощак врачи не рекомендуют пить алкоголь — это удар по всем органам и системам. Но с этим напитком и на сытый желудок лучше быть аккуратнее.