МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Если вы решите разорвать отношения с вашим банком, недостаточно просто перестать пользоваться картой или заблокировать ее: необходимо закрыть счет, ведь в противном случае вы можете потерять деньги и ухудшить кредитную историю, предупредила в беседе с агентством "Прайм" эксперт финансового маркетплейса Сравни Мария Дергачева. Россиянам рассказали, что делать, если деньги на счету исчезли

Для расторжения договора с финансовой организацией стоит внимательно его изучить: там могут быть указаны важные обстоятельства. Например, сначала карта была бесплатная, а потом банк ввел плату за обслуживание.

"Он может ее списывать раз в год или в месяц. Если денег нет, на минусовой баланс затем начнут начислять проценты", — пояснила она.

Другой случай, когда обслуживание бесплатное, но уйти в минус можно за счет подключенного овердрафта, оплаты страховки, СМС-оповещения или других услуг. Бывает, что обслуживание бесплатное лишь для зарплатной карты. Если вы сменили работу, но продолжаете ей пользоваться, с вас могут начать брать деньги.

"При закрытии счета его баланс в любом случае должен быть нулевым. Поэтому первый шаг — вывод оставшихся денег или полное погашение долга, если таковой имеется", – рассказала Дергачева. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

Затем попросите документ о том, что вы больше ничего не должны. На нем должны стоять подпись и печать кредитной организации, отметила эксперт.

Если счетом не пользовались более двух лет, банк имеет право закрыть его в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом клиента. Но это касается лишь счетов с нулевым балансом — в противном случае организация будет требовать обнуления и погашения долга, если таковой имеется.