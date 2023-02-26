МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. "Гримасы рынка" привели к необычной ситуации — российские огурцы на прилавках магазинов оказались дороже импортных ананасов. Агентство "Прайм" выяснило причину такого роста цен и оценило шансы на их снижение. Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы

Нынешней зимой резкой подскочили цены на свежие огурцы — в среднем на 53 процента. Подорожание наблюдается не только в Москве, но и в других городах: в Нижнем Новгороде килограмм огурцов в среднем стоит 300 рублей, в Калининграде — почти на сто рублей дороже, в Хабаровске — 290, во Владивостоке — 400.

Это дороже, чем ананасы — средняя цена заморского "гостя" в торговых сетях составляет 200-250 рублей за килограмм. На первый взгляд, несправедливо: экзотический фрукт не может стоить дешевле родного и привычного овоща. В конце концов, ананас у нас не растет, его приходится везти с другого конца света. Но такие рассуждения — лишь стереотип, не связанный с реальностью, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

ОГУРЕЦ НЕ РАСТЕТ БЕСПЛАТНО

Россияне любят огурцы и потребляют их миллионами тонн. Однако зимой этот овощ дорожает на протяжении десятилетий из-за перехода на тепличные и импортные поставки. "В этом году новый тепличный урожай только сейчас начинает поступать в супермаркеты после прыжка себестоимости из-за ЖКХ, и как раз сейчас цены должны начать движение вниз вплоть до следующей осени", — предупредил эксперт.

Ананас же, по его словам, нишевой фрукт, который продается в гораздо более низких объемах и поставляется в Россию из десятка стран, в основном, Бразилии, Таиланда, Китая и Филиппин. Но в этом году так сложилась конъюнктура рынка, что в пересчете на килограмм ананас стоит дешевле огурцов.

В этом, если задуматься, есть некая логика. Ананас зреет в теплых странах на огромных плантациях буквально как трава, не требуя особого выращивания и ухода. Основные затраты приходятся на его транспортировку, оплату импортной пошлины (три процента) и НДС (20 процентов).

Огурец в России бесплатно растет только летом: сезон этого растения — июль, август и сентябрь. Все остальное время производители выращивают его в теплицах, а это затраты на строительство, отопление, искусственное освещение, напомнил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Затраты на теплицы, по мнению экономиста Егор Клопенко, действительно являются решающим фактором, но не с точки зрения их строительства. Проблема в росте тарифов на электричество. Так как огурцы растут в теплицах, то зимой именно электричество вносит максимальный вклад в их стоимость. В ряде регионов приходится использовать освещение и обогрев почти круглые сутки. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

Рост тарифов на десять процентов автоматически поднимает отпускную цену огурцов. Но это не объяснение: все вместе сезонные факторы добавляют лишь 20-30-процентное подорожание, мы же видим 50-процентный скачок цен. Тогда в чем еще дело?

СПЕКУЛЯНТЫ И СЕМЕНА

Происходящее очень напоминает то, что мы наблюдали в предыдущие годы с гречкой и сахаром. Тогда цены взлетели в разы без каких-либо обоснований, невзирая на заверения, что товара на складах в избытке.

Дело в том, что ситуацией воспользовались многочисленные перекупщики, каждый из которых накручивает свою долю к цене, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Именно так, по ее мнению, можно объяснить тот факт, что импортные фрукты дешевле привычных овощей, выращиваемых в России.

"Другая из возможных причин, о которой говорят не очень охотно — возникновение дефицита семян в 2022 году по причине санкций и разрыва торговых отношений с некоторыми западными странами", — считает Клопенко.

Вполне вероятно, по его мнению, что производители столкнулись с серьезной проблемой при закупке семян и не смогли провести ее в необходимом объеме. В результате семенного материала в продаже недостаточно, отсюда и дефицит продукции.

КУДА ПОЙДУТ ЦЕНЫ

Однако все эти факторы носят лишь временный характер — вскоре цены начнут снижаться, уверяют эксперты. "Уже через три-четыре недели появится новый урожай, магазины неизбежно будут корректировать цены на скоропортящийся товар", — считает Лебединская. Увеличение объемов поставок из российских теплиц снизит стоимость импортных овощей, ведь иначе их не раскупят. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

Аналогичную тенденцию видит и Узун. По его мнению, властям следует быть осторожными, защищая отечественных производителей и сдерживая рост цен. "Решить проблему можно только путем повышения доходов населения. Давлением на цены производителей можно вытеснить часть игроков с рынка и тем самым спровоцировать новое подорожание", — убежден эксперт.

В любом случае весной огурцы начнут постепенно дешеветь, убежден Клопенко. Но также очевидно и то, что цена не вернется к аналогичным значениям 2022 года и даже после снижения окажется на 20-25 процентов выше, чем была прошлой весной.