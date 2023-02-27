МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Главная опасность "серого" импорта состоит в том, что можно лишиться и денег, и машины, ведь частные компании или лица не несут никаких обязательств перед заказчиком, также на такие автомобили часто нет ни гарантий, ни запчастей, поскольку многие модели никогда не поставлялись на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый свет

По сообщениям СМИ Росстандарт начал аннулировать свидетельства безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС), ввезенных по параллельному импорту. Выяснилось, что зарубежные лаборатории подделывают свидетельства, чтобы без проблем ввезти машины в Россию — занижают мощность двигателей или указывают повышенный экологический класс. При этом самые проблемные автомобили идут через Казахстан и Киргизию, пояснил эксперт.

По его мнению, проверки Росстандарта негативно отразятся на покупателях машин с поддельными документами.

"Если в СБКТС завышен экологический класс, легализовать такой автомобиль на территории России просто невозможно. Единственная возможность — решать вопрос с продавцом. Но обычно продавцом выступает физическое лицо или фирма-однодневка. И концов уже не найти", — объяснил специалист. В России придумали способ доказать, что водитель не пользовался смартфоном

Ситуация с аннулированием документов на транспортные средства, ввезенные параллельным импортом, но с обманом, может отрицательно сказаться на российском авторынке. Средний возраст авто в нашей стране и так с каждым годом растет из-за дефицита новых и подержанных машин.

С другой стороны, усиление проверок снизит риски для покупателей. Ведь продавцы, которые корректируют экологический класс или мощность мотора, могут скорректировать и пробег, продав таким образом заказчику автомобиль в плохом техническом состоянии, заключил эксперт.