МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В марте, после прохождения февральского пика налоговых выплат, национальная валюта может вновь оказаться под давлением и выйти на новые локальные минимумы, рассказал "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Он напомнил, что на прошедшей неделе нацвалюта предпринимала попытки укрепления, опираясь на поддержку со стороны экспортеров, наращивающих спрос на рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат 28 февраля. Однако рублю так и не удалось продемонстрировать существенное восстановление, более того, он завершил неделю в минусе.

По мнению Зварича, причинами выступили ситуация на рынке энергоносителей, где нефть демонстрировала негативную динамику, а также рост санкционных рисков. Фактор налогового периода до конца февраля продолжит поддерживать рубль, что, как минимум, сдержит национальную валюту на текущих уровнях, а при благоприятном внешнем фоне позволит отыграть часть потерь, понесенных на прошлой неделе.

Аналитик предупредил, что в первый месяц весны рубль снова будет под давлением. Снижение поддержки со стороны экспортеров и восстановление импорта вновь выведут на первый план фактор изменения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. В результате баланс будет смещаться в пользу иностранных валют, что и отразится в динамике рубля в марте, добавил он. Аналитик рассказал, сколько будет стоить доллар в начале марта

"В сложившихся обстоятельствах национальная валюта в первой половине марта может продолжить волну ослабления, в результате чего доллар, евро и юань выйдут на новые локальные максимумы", — предрек аналитик.

Согласно прогнозам Зварича, пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 75 рублей и может сделать существенный шаг к середине диапазона 75-80 рублей.